【美食登陸】一粥麵今夏推即叫即蒸台式滷肉刈包　優惠期內套餐更可享9折

好想去旅行！一粥麵聽到各饕客的心聲，特意於今個夏天推出台式滷肉刈包，一秒帶味蕾出走台灣，來趟滋味之旅！

由即日起的下午茶時段，台式滷肉刈包強勢登陸一粥麵，主打人手製作、純天然無添加的刈包即叫即蒸，不單止熱焫焫，更是鬆軟無比，並夾著肥瘦均等、入味軟腍的滷肉，再配以蔥花及酸菜令口感及味道瞬間升級！

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除了是次全新推出的台式滷肉刈包之外，一粥麵亦有為大家準備了經典惹味的燒汁雞扒刈包及燒汁豬扒刈包，啖啖肉口感同樣一流！一眾食客更可自選刈包口味，包括黑芝麻、南瓜、紫薯及原味4款選擇。

此外，更有刈包配紅豆冰套餐提供，於炎炎夏日享受消暑快感！除了紅豆冰以外，亦可選擇刈包配小食及熱飲套餐，有6大滋味小食可供選擇，當中包括全新登場生菜魚肉、鑊氣十足的豉油皇炒麵、飽肚必備火腿通粉、香脆惹味雞全翼、風味經典碗仔翅或香滑齋腸粉。

為了讓一眾食客率先品嚐台式刈包，由7月4日至31日期間憑電子優惠券即可以9折優惠價享用刈包配小食套餐。

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責任編輯︰陳珈希