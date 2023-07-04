【腸胃問題】30歲男子長期胃痛食藥未見好轉　睇急症才知真正肇禍位置：器官全爛掉

▲ 30歲男子長期胃痛食藥未見好轉，緊急求醫揭真正肇禍位置。

小心胃痛原因不在胃，而是在身體其他位置！台灣一名30歲男子，一直有胃病問題，而且經常胃痛不斷，即使多次食胃藥，情況亦未見好轉。直到有一次，胃痛再度發作，他緊急入院求醫時，才揭發是「膽結石導致膽囊發炎」。

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台灣外科醫生陳榮堅近日在Facebook分享該案例，指本身有煙酒的習慣的男病人，一直深受胃發炎及胃食道逆流的問題所困擾，需長期服用胃藥，但情況卻未有好轉。直到有次胃痛到超難受，他緊急到急症室求醫後，經過仔細檢查，才知悉胃痛病因竟是膽結石導致膽囊發炎，形容當時病人的情況非常緊急。

陳榮堅表示，有時候疼痛，跟病人實際生病的原因不一樣。而那位男病人過去因一直被當成胃痛治療而耽誤了病情，等到最後發現真正病因時，

他的膽都已經爛破了，旁邊還有積一些髒水，最後是以手術處理。

陳榮堅又解釋「膽的位置大概是在我們的右上腹，膽的大小一般大概是小指加無名指的範圍。但是膽結石造成的發炎，如果是靠近總膽管附近的時候，感覺就會很像胃痛；如果是靠近右側的時候，比較靠近膽囊頂的時候，就會比較像肝臟痛；甚至有時候比較靠近右後方時，就會以為是背痛。」

陳榮堅強調，「所謂的轉移痛，是指『病因』跟『痛點』不大一樣，疼痛除了神經傳導以外，還有其他會藉由發炎介質來傳導。舉例來說，有時候會感覺到『胃痛』，實際上可能是跟他疾病有關。」

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責任編輯：羅嘉欣