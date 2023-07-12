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走出「一試定生死」框架　以「爆四」佳績直入港大 

特約 00:00 2023/07/12

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成功沒有必然的方程式，升讀大學同樣有不同途徑。中學選修理科的Maurice Cheung，愈讀愈發現興致索然，更有感商科更為吸引；因此在應考DSE（中學文憑試）失利，審視多項升學資訊後，即決定入讀香港大學附屬學院（下稱HKU SPACE CC），循商科高級文憑課程向大學「敲門」，最終於今年以GPA「爆四」超高分畢業，獲得7個大學課程取錄，更如願叩開香港大學的大門。

告別「一Take過」決定升學命運的應試教育，Maurice指出，HKU SPACE CC的教學環境很適合如他一樣在中學「選錯科」，或因種種原因未能在DSE考取好成績的學生。「學校鼓勵學生投入學習，我們可選修感興趣或較擅長的學科。兩年課程涵蓋不同的小組研習功課，以及各大小測驗和考試，一步一步累積好成績。而不像應考DSE般只有一次機會，一旦遇上生病影響表現，便有可能與大學無緣。」

課程設計全面 結合理論與實踐

對於學業成績突飛猛進，Maurice認為，除建基於對商科的學習興趣外，課程內容亦結合理論與實踐，包括安排課堂討論及小組研習、邀請港大教授分享不同升學路向等，加上教學團隊具教學熱誠，不時與學生分享升學的最新資訊、個人經驗及申請不同課程的必備技巧等。部分老師在疫情期間更增設額外的線上課堂，讓他們有更充裕的時間就各項學習作出提問，自然能提升整體學習成果表現。

Maurice表示︰「最難忘是攻讀課程期間，我們必須分組為真實的企業撰寫一份企劃書，當中須全面覆蓋招募、財政報告，以至市場調查及研究等不同部分。我們選取的企業是英記茶莊，最初覺得困難重重，但經過組員通力合作、搜集資料及討論作出整合，老師亦給予很大幫助，如即時回答學生的疑問，以及因應每位同學的能力，調整各個小組的合作方式等。最終讓我們成功為企業構思創立咖啡廳，以茶葉研發成不同飲品及蛋糕等新業務。」Maurice從中亦體會到團隊合作的重要性，同時對企業營運有更深入的了解，對日後升學以至投身商界發展大有幫助。

參與師友計劃   加強業界聯繫

除豐富的課堂學習體驗以外，Maurice直言，最感驚喜是HKU SPACE CC提供相當多元化的課外活動，助他有機會及早與業界聯繫，以至掌握一系列職場必備的軟技巧。「印象猶深是參與了師友計劃。我的導師從事藝術管理，表面看似很嚴厲，實則為人很好，只要我提出問題，她必定會熱心回應。」

Maurice補充，這位業界導師更樂意帶他參於藝術展覽、活動及會議，並以自身經驗，指導他如何與他人開展話題及溝通，也認識到藝術管理應怎樣匯聚不同性格的藝術家共同參與展覽等。「藉此機會我欣賞了不同的藝術，如Art Basel等。更重要的是加強訓練我的社交技巧，如在商務場合與人溝通，必須清晰扼要地闡述重點，避免長篇大論等。這些經驗對還是學生的我很有參考價值。」

化身學生大使   提升社交技巧

此外，Maurice也參加了「學生大使計劃」，通過選拔加入計劃的10多位學生，有機會為學校策劃不同類型的活動，包括學校招生日、學生迎新日、歌唱比賽等。「由於學生大使來自不同學科，加上各項活動不只在暑假和課餘進行，也有安排在4至5月的考試季節，藉此讓我擴闊了人際網絡和視野，更學習到時間管理及領導能力等，令性格原本較內向的他，在這兩年間變得活躍。」

提到在GPA「爆四」並獲得多間大學提供入學機會，Maurice坦言令他喜出望外，當中最重要是HKU SPACE CC提供了一個良好的學習環境和機會，也很感謝老師的幫忙和支持。「最終我選擇升讀港大經濟學學士/經濟金融學學士課程的三年級，未來期望可有機會投身成立初創的行列。」

他又寄語DSE考生．即使放榜成績未如理想，仍有很多不同渠道升讀大學。其中HKU SPACE CC就是一個很適合學生重新開始的好地方，只要願意付出努力，用心投入學習，必定可取得成功。

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）
查詢電話：3416 6338 
網址： https://bit.ly/3p6o4Hg 
更多課程資料： https://bit.ly/3Xnh6dt 
申請方法： https://bit.ly/3qHfFdx 

(特約)

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