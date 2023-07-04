  • 29°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 16:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2023】「翻版范冰冰」王敏慈趕返港積極備戰　晒新相證狀態大勇

娛樂 16:12 2023/07/04

分享：

分享：

熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

「翻版范冰冰」王敏慈早前缺席港姐變髮改造，據知她一早向TVB請假，因為正在北京求學的她要應付末期試，故稍後再回港接受改造。

日前王敏慈在社交網上載新相，見她轉眼已趕返香港，不但大歎美食，更在街上拍下不少照片留倩影。

【香港小姐2023】大熱「翻版范冰冰」王敏慈「失蹤」　Venus騷身材成功搶鏡【多圖】

最新影片推介：陳若思專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳若思參選港姐先斬後奏　媽媽親製《港女野人》牆令Amber感動

狀態大勇

雖然她忙於兩邊走，惟見她臉上沒有一絲倦容，反而狀態愈來愈好，相信今次她趕回港為選美積極備戰。不少網民紛紛留言以示支持，更指她不用戒口，繼續吃自己想吃的東西，身形依然弗爆，果然是得天獨厚！

    點擊圖片放大
    +8
    +7

被讚身形比例好

其實在早前播出的《2023香港小姐競選終極面試》時，運動裝上陣的王敏慈被讚身形很好，曾志偉更表示：「D4好平均（王敏慈），佢個膊好靚，我哋叫呢啲衣架肩，不過最唔好佢有時會縮膊，咁就唔靚啦。面形都好好啦，係尖得濟啫，哈哈。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐2023】Lea滿意新髮型變潮　王怡然獲家人支持有信心入三甲？
17:01 2023/06/27
【香港小姐2023】Lea滿意新髮型變潮　王怡然獲家人支持有信心入三甲？
【香港小姐2023】「金髮蔡思貝」郭珮文身材夠搶鏡　志偉被Juliana震撼：唔記得睇面形【多圖】
15:41 2023/07/03
【香港小姐2023】「金髮蔡思貝」郭珮文身材夠搶鏡　志偉被Juliana震撼：唔記得睇面形【多圖】
【香港小姐2023】大熱「翻版范冰冰」王敏慈「失蹤」　Venus騷身材成功搶鏡【多圖】
11:20 2023/06/27
【香港小姐2023】大熱「翻版范冰冰」王敏慈「失蹤」　Venus騷身材成功搶鏡【多圖】
【香港小姐2023】26位準佳麗照片P圖太勁　評審馬詩慧狠批：真人同張相差好遠【多圖】
14:52 2023/07/01
【香港小姐2023】26位準佳麗照片P圖太勁　評審馬詩慧狠批：真人同張相差好遠【多圖】

你可能感興趣

【香港小姐2023】Lea滿意新髮型變潮　王怡然獲家人支持有信心入三甲？
17:01 2023/06/27
【香港小姐2023】Lea滿意新髮型變潮　王怡然獲家人支持有信心入三甲？
【香港小姐2023】「金髮蔡思貝」郭珮文身材夠搶鏡　志偉被Juliana震撼：唔記得睇面形【多圖】
15:41 2023/07/03
【香港小姐2023】「金髮蔡思貝」郭珮文身材夠搶鏡　志偉被Juliana震撼：唔記得睇面形【多圖】
【香港小姐2023】大熱「翻版范冰冰」王敏慈「失蹤」　Venus騷身材成功搶鏡【多圖】
11:20 2023/06/27
【香港小姐2023】大熱「翻版范冰冰」王敏慈「失蹤」　Venus騷身材成功搶鏡【多圖】
曾志偉 娛樂人物職業 TVB 香港小姐 娛樂行業

最高瀏覽

【延誤搶救】38歲男呼吸困難冒冷汗 遇救護車壞延誤救治亡遺下孕妻及2孩
13:17 2023/07/03
【延誤搶救】38歲男呼吸困難冒冷汗 遇救護車壞延誤救治亡遺下孕妻及2孩
【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥
12:09 2023/07/03
【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥
【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心
11:49 2023/07/03
【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心