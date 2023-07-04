【香港小姐2023】「翻版范冰冰」王敏慈趕返港積極備戰　晒新相證狀態大勇

「翻版范冰冰」王敏慈早前缺席港姐變髮改造，據知她一早向TVB請假，因為正在北京求學的她要應付末期試，故稍後再回港接受改造。

日前王敏慈在社交網上載新相，見她轉眼已趕返香港，不但大歎美食，更在街上拍下不少照片留倩影。

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狀態大勇

雖然她忙於兩邊走，惟見她臉上沒有一絲倦容，反而狀態愈來愈好，相信今次她趕回港為選美積極備戰。不少網民紛紛留言以示支持，更指她不用戒口，繼續吃自己想吃的東西，身形依然弗爆，果然是得天獨厚！

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被讚身形比例好

其實在早前播出的《2023香港小姐競選終極面試》時，運動裝上陣的王敏慈被讚身形很好，曾志偉更表示：「D4好平均（王敏慈），佢個膊好靚，我哋叫呢啲衣架肩，不過最唔好佢有時會縮膊，咁就唔靚啦。面形都好好啦，係尖得濟啫，哈哈。」

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