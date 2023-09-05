【TOPick活動花絮】TOPick X Care Lab小醫生護士體驗工作坊圓滿結束【有片】

好多小小醫生同護士啊！到底係咩活動啊？！TOPick日前聯同Care Lab舉辦免費「小醫生護士體驗工作坊」，讓一眾小朋友透過穿上制服，體驗做小外科醫生、小醫生及小護士，學習正確的醫療知識，真實地體驗醫護團隊的同理心和團體合作精神！

工作坊由Care Lab的註冊護士、助產士、物理治療師團隊及幼兒教育工作者合辦，反應非常熱烈，吸引一眾小朋友參與！一齊重溫當日活動的精彩花絮啦！

小外科醫生

各位小外科醫生首先透過體力遊戲及破冰任務，認識到作為一位外科醫生，體力、團體合作精神及團體溝通是不可缺少的一環。然後學習外科醫生使命與工作範疇，大家都聽得十分投入，亦積極舉手回答問題。

輪到小朋友最期待環節——學習使用「手術儀器」！各位小外科醫生認識傳統手術、微創手術及各類手術儀器應用後，就分別試用「止血鉗」、機械手臂和腹腔鏡「做手術」。大家細心聆聽導師的教導，很快上手，看來大家都相當有做醫護人員的潛質！

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完成課程後，Care Lab頒發證書給各位小外科醫生，大家都玩得非常高興！

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小外科醫生活動感想:

小朋友認為今次活動很有趣，因為平常很少有機會深入認識醫生的工作和嘗試體驗外科醫生做手術，他學到了一些關於盲腸炎的知識和外科手術會用到的工具，得益不淺。工作人員也很有耐性講解。

參加活動之前，小朋友對醫生嘅工作不太感興趣。但活動完畢後，不單止同我講想繼續玩唔捨得走，而且主動要求同工作人員合照。相信除左活動內容好吸引之外，職員亦一定做得好好，令小朋友咁鐘意佢哋。

服裝好認真、卡牌好仔細，環境經過心思佈置，小朋友體驗的外科醫生工作也很逼真！活動好有趣！希望有機會再參加！

孩子可接觸學校未能教導的知識，特別於孩子最近在看有關醫生及外科手術之韓劇，令孩子特別有興趣去嘗試及特別投入

小醫生

各位3至6歲的小醫生先學習人體結構知識，學懂照顧及尊重自己和他人的身體。再透過「急症室」情境遊戲，齊齊投入拯救出現「意外」的Care Lab導師。

當中又有「X光小教室」，透過小手工，教導小朋友X光學原理，復康治療方法等等，大家都製作了自己手掌的「X光片」，非常高興，紛紛合照！活動令小朋友對醫學產生興趣。

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參加完工作坊後，聽到我個4歲女女Charlotte，可以講返上堂學到的知識，小腸係好長好長，我哋要好小心個頭，因為入面有個腦，整親就控制唔到手腳架啦…等等。對自己身體認識多咗，知道病的時間會好辛苦，由佢一日內工作坊可以認識到咁多器官知識，足以見到教導人員既細心講解同有趣教學令到佢對所學知識有咁深印象。

小朋友剛剛4歲，透過活動理解日常沒有接觸到的X光片，說出是自己的左手，能看到骨頭。我問他為什麼媽媽看不到骨頭，他馬上能回答因為有皮膚包住呀

小朋友在活動當中的過程體驗十分有趣及實用！能教導小朋友在意外現場打999叫救護車🚑及帶領救護員及急救包去到現場幫助傷者急救！

能夠體驗及感受到做醫生的難度和刺激性，有一種快樂的感覺，因為做醫生可以救回人的性命，十分難得的一個體驗。

小護士

各位小護士則學習到血液成分、功能、血型等知識，透過不同小遊戲認識紅血球、白血球、血小板的功能。

之後更利用Care Lab「安全無針醫療假手」嘗試抽血，了解血管位置。每位小朋友拿著試管，看到自己抽出的「血液」都感到新奇有趣！

小朋友很喜歡這工作坊，活動結束後便告訴我們醫生、護士的工作辛勞，又向我們示範抽血的動作等等，感謝TOPick及Carelab讓他能得到此寶貴的體驗。

小朋友認識了血型的分別、學識抽血過程，課堂後小朋友可以分享堂上所學到的知識，小朋友期待下一次的課程。

參加小護士工作坊，小朋友從遊戲中學習，導師們認真講解，讓小朋友認識血的元素。小朋友更可以嘗試抽血，十分有趣，而且很投入學習。

讓小朋友對護士工作有更深入的認識，介紹血型種類和血液怎樣流動等，亦有模擬抽血體驗，讓他們認識人體的身體結構，亦有和其他小朋友互動增進交流

讓孩子能親身體驗做小護士的寶貴經驗，除了認識抽血技巧、步驟又能安排實踐經驗，更可參與課堂上的互動活動，是非常難忘的經驗！

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