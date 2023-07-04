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【住房問題】未來五年每年逾3萬公屋單位落成　黃偉綸：公屋輪候時間2026年有望降至4.5年

社會 16:12 2023/07/04

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理大舉行未來公屋設計比賽，黃偉綸指未來五年每年將有逾三萬單位落成。（黃偉綸Facebook圖片）

理工大學今日（4日）舉行「HKBIM未來公屋設計比賽開幕禮」。財政司副司長黃偉綸今日出席時表示，香港未來五年，每年將有31700個單位落成，公屋輪候時間將在3年後下降至4.5年。

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黃偉綸表示，未來5年（2023/24至2027/28年度），聯同3萬個簡約公屋單位，公營房屋落成量將有明顯改善。每年平均將有31 700個單位落成，相比起之前10年（2013/14至2022/23年度）每年平均約15 800個單位高出一倍；及至下一個5年期（2028/29-2032/33年），政府更可把落成量推高至約46 000個單位，即增加約三倍。我們有信心建屋速度可以不斷加快，公屋輪候時間也有望縮減，從2021/22年度的6.1年高位，下降至2026/27年度的4.5年。

他補充，覓地建屋往往需要改劃土地用途，當中有些項目爭議不少。政府必須顧全大局。要成功改劃土地必須經過一定的過程，不能單靠長官意志，這包括市民的參與、城規會的討論等。興建公營房屋亦需得到立法會的支持。政府現正全力推展簡約公屋項目，以及北部都會區和交椅洲人工島計劃，這兩大發展項目同樣重要，兩者均為未來公營房屋供應的重鎮。

對於此次公屋設計比賽，他表示，比賽分為中學組和成人組，參賽者可充分發揮創意，在香港自主研發的HKBIM軟件平台上，設計一個未來可行的公共屋邨建築方案，而優勝的作品，或有機會套用至日後的公屋設計。

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責任編輯：解青羽

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