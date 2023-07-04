袁弓夷被通緝　袁彌昌知情不報要負法律責任？　

▲ 立法會議員容海恩和丈夫袁彌昌。（資料圖片）

警方國安法昨日高調懸紅通緝8名涉違國安法人士。特首李家超今日特別提到，親友舉報亦可獲懸紅。不少人關注袁弓夷、袁彌昌、容海恩一家。

立法會議員容海恩早於上年8月登報宣布與老爺袁弓夷斷絕關係，她昨日發文支持國安處決定，她今日在電台節目上話，自己沒有袁弓夷的聯絡方式，亦不知其身處位置，強調與袁弓夷撇清關係是為保護丈夫袁彌昌及家人。她呼籲袁弓夷盡快回港自首，認為是對他本人、家人及國家負責任的做法，只有回港才有機會解釋自己的行為，或可「還清白」。

容海恩︰已從法律角度提醒袁彌昌要小心

容海恩續稱，離婚不能解決問題，自己亦會向兩個女兒如實講述事件的進展，「袁弓夷是兩個女兒的爺爺是不爭的事實。」

至於袁彌昌，容海恩就話丈夫不在港，兩人昨日有通電話，透露袁彌昌收到不少電話，感到有壓力，亦會思考日後是否還有機會和父親會面，自己亦有從法律角度，提醒袁彌昌要小心，包括要考慮若與袁弓夷同住，會否被視為窩藏罪犯，以及雙方的錢銀關係等？

究竟市民「知情不報」是否要負法律責任？

資深大律師、行會成員湯家驊在同一節目就話，若市民知道被通緝者的位置，舉報屬義務，並非法律責任，因此不存在「知情不報」要負法律責任的情況。至於被通緝人士的親友可否給予金錢援助，湯家驊指出，本港沒有「牽連罪」，加上只要意圖只要不涉及支持「港獨」，便不構成違法；傳媒方面，若非借用平台協助宣揚他們的政治立場，正常訪問亦不成問題。