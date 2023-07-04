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【機管局】機場仍缺2.5萬人手　料首批輸入外勞10月抵港

社會 16:24 2023/07/04

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機場仍缺2.5萬人手，料首批輸入外勞10月抵港。（曾耀輝攝）

今日（4日）機場管理局舉辦「機場青年就業資訊日2023」。機管局行政總裁林天福指出，疫情前機場每年接待7,500萬旅客，日均接待逾22萬旅客，現時機場旅客量達疫情前的一半，預計明年旅客量有望恢復到疫情前水平。

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機管局首席營運總監張李佳蕙表示，機場現時缺少約2.5萬人手，特別是地勤和維修飛機。她續說「輸入勞工是短期必要措施」，現時人手不足，會拖慢恢復航班的進程。她預料首批輸入勞工將於10月到港，接受1至2個月的培訓後，於12月投入工作，以滿足聖誕節的航班需求。又表示很多航空業相關的公司都準備申請外勞。

林天福稱，目前機場約有5萬名員工，因此，機場投入很多資源，為提供員工餐廳、運動場所，例如球場和健身室，機場亦會提供育嬰設施，鼓勵更多年輕媽媽加入航空界。機場一直積極運用科技，提高服務品質，將其打造成一個智慧機場，吸引更多年輕人加入。

今日就業資訊日共有30幾間機構參與，包括迪士尼、國泰、香港快運等，提供超過3000個航空業的職位空缺。另會即場提供CV相拍攝、履歷表診所、就業諮詢和面試妝容學堂，部分工種更可即場申請。

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記者：楊佩瑩

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