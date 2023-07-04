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魏浚笙任寶礦力水特香港首位男代言　Jeffrey校服+出海騷肌派福利

娛樂 16:39 2023/07/04

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熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

Jeffrey成寶礦力水特香港男代言人。

近年人氣急升的Jeffrey魏浚笙，在影視、綜藝及音樂界多方發展，拼出亮眼成績年僅25歲已躍升歌影視3棲藝人的Jeffrey ，最近獲委任寶礦力水特香港男代言人，令Jeffrey繼日本偶像天團SMAP以及男神福山雅治、台灣完美情人代表金城武之後，破天荒成為品牌登陸香港逾40年以來首位男代言人。

Jeffrey在廣告中拼盡全力，在校園盡情奔跑燃燒青春的汗水，另一邊廂又跳入水中推動帆船顯露青春的活力，彰顯出非凡領導力！

校服造型。

得悉擔任代言人和拍攝廣告時，Jeffrey表示既興奮又期待：「寶礦力水特於我心中一直代表活力以及搏盡無悔的青春，我十分喜歡品牌所帶來的正能量。今次能夠成為香港首位男代言人，我感到十分榮幸，將會繼續於生活中實踐信念，事事全力以赴堅持到底，盡情揮灑汗水，無負青春！」

Jeffrey透露海邊拍攝部分是在冬天冷鋒期間進行，全程大家都發揮超水準及專業精神，一點都沒有表現出寒冷感，在學校內或海邊等各個場景同樣釋放能量，片盡顯青春熱血。此外，Jeffrey無畏濕身，所有畫面皆親身上陣，帶領全部逾25位同學仔以團結的強大能量，順利完成最新一輯精彩熱血的電視主題廣告。

熱愛運動的Jeffrey在宣傳片上亦大騷結實肌肉，配上一身純潔的校服，減齡至剛踏進校園的青少年，完美融入校園！

出海拍攝。

拍攝海邊場景時，Jeffrey直言是最消耗體力的環節，但同時最深刻！「雖然今次拍攝是在寒冷天氣進行，但當天天朗氣晴、陽光充沛，與我想像中的烈日奔跑場景同出一轍，今次拍攝涉及出海，想不到廣告專門製作『寶礦力水特帆船』，感覺青春都回來了，整個起帆過程非常好玩，完全不似拍攝中！與一班志同道合的同儕一齊啟航，聽起來熱血至極，不自覺地全程投入整個拍攝過程！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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