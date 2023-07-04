【日本核水】格羅西：日本核污水排放計劃符合國際安全標準　港府稱將收緊水產進口

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國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西今（4日）訪日，提交對福島核污水排海計劃的全面評估報告。報告指，計劃符合國際安全標準，逐步排放經「多核種除去處理系統」（ALPS）處理的核廢水，對人類、環境的輻射影響微不足道（negligible）。

格羅西多次重申，是否排放核污水是日本政府的決定，而非國際原子能機構，惟強調IAEA會留下，並進駐核電站廠定期取樣等，在未來數十年持續監察及評估計劃的後續發展，確保均符合國際安全標準，如發現問題，也會公布。特區政府就指，一旦日本啟動排放，當局會即時收緊日本高風險縣份的水產品進口管制，防止可能受影響的日本食品進入香港。

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IAEA指，機構對日本排核污水計劃的審查主要分為3個部分，包括防護和安全評估、監管活動及過程；以及獨立採樣、數據驗證及分析；而報告由機構內部頂級專家花近兩年撰寫，並曾諮詢來自11個國家的核安全專家，經全面評估後，得出的結論是日本的排放計劃合乎IAEA的安全標準，且將經處理的核污水有控制及逐步地排海，對人及環境的放射性影響極微，可以忽略不計。

格羅西今午出席記者會時就指，若日本政府決定推行有關計劃，IAEA人員會留在日本，並進駐核電廠設立辦公室，在未來數十年持續監察及評估計劃的後續發展，包括會在核污水排放階段作安全審查，確保其一直符合國際安全標準，若發現有問題，也會公布。格羅西並多次重申，是否排放核污水是日本政府的決定，並非IAEA，報告也非推薦或批准該計劃。

格羅西明天亦將視察核污水排放設施等，周五就會轉至韓國，向當局講解核污水排海最新情況。

岸田文雄與格羅西會晤時表示，日方會繼續基於科學證據，以高透明度，向民眾及國際社會解說。

中國外交部敦促日方本着對全人類和子孫後代負責任的態度，停止強行推進核污染水排海，指IAEA報告不是日方排海的通行證，不能證明這是處置核污染水唯一的最安全的和最可靠的選項。南韓則表示，在國民放心之前，不會撤銷對福島水產品的入口禁令。

港府亦對日本排放核污水持反對態度，環境及生態局表示，已成立跨部門專責小組審視IAEA總結報告的內容，將向日方索取更多如何確保排放安全性的相關資料及科學證據。局方指，排放預計持續30年，日方如何確保淨化裝置長期有效運作，及如何確保排放不會對食物安全以至海洋生態構成任何潛在風險，是令人擔憂的實在問題，會與日本跟進有關事宜。

立法會議員葛珮帆指，一旦日本一意孤行排放核污水，港府必須必須立即禁止進口福島周邊地區的海產，及加強檢測日本其他地區食品。

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記者：黃小冰