【安樂窩】運動公關娶波鞋設計師一屋靚珍藏晒冷　最貴一對一晚升值$1400

▲ 運動公關Gordon與Reebok運動鞋設計師梁嘉詠分享珍藏。

喜歡收藏波衫和波鞋的運動公關Gordon，緣份令她遇上了Reebok運動鞋設計師梁嘉詠(Wing)，拍拖數年後就結成夫妻，兩人都有共同興趣，一個喜歡收藏，一個喜歡設計，完全是天作之合！Gordon表示自己熱愛波鞋的程度，連帶太太的同事都知道，因此每當有新產品面世，都會優先通知他！

而Gordon特別鍾情七彩、螢光綠、粉紅等顏色的波鞋，買得心頭好後，他往往不捨得穿，會用膠盒珍藏起上來，用來觀賞，當中亦有不少已經是絕版，有些更升值不少，有錢都未必買到。

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Gordon的衣帽間擁有一幅波鞋牆，裡面對對都是他的珍藏，他最喜歡的一對是Kobe 6聖誕配色，這對是2020復刻版，

嗰時我記我大概3年前，原價是1千3港元，要抽籤買，買到之後第2日已經是3千港元，現在要6千至7千才買到一對全新。

他表示這對波鞋特別之處是，這是Kobe Bryant2010年第6代波鞋，當時是這個品牌第一次出這麼鮮艷顏色的波鞋，綠色而且是蛇皮，Kobe Bryant花名叫Mamba，炒價都買不回來，這對是完全不捨得著。

▲ Kobe Bryant2010年第6代波鞋，是Gordon最喜歡的波鞋！曾嘉文攝

Gordon坦言不喜歡用炒價買波鞋:「我自己就不是很喜歡用炒價去買波鞋，通常是原價，或貴少少，但太貴就不會買，我主要是儲色及儲款，黑白就少一點。好掙扎的位是買對波鞋是為了收藏，我們只是收藏家，但沒有辦法之下又製造了一些炒買情況，有些人是會以炒價賣給收藏家，這個是我覺得有少少矛盾。

女性在男性行業中打滾

Gordon的太太Wing是Reebok運動鞋設計師，早年獲連卡佛贊助全額獎學金遠赴美國升讀大學，五年前更獲Reebok聘請，在越南分公司擔任女裝運動鞋設計師，90後港產波鞋設計師，要在男士行業中打滾，絕不容易，她坦言入行9年訓練出自信，果斷及企硬的性格。

雖然如此，但她始終是一名女生，工作經常要出Trip，去到陌生的地方都會有些害怕，不過當見到作品面世，見到客人穿得很好看，滿足感令她堅持做落去。

她說當NBA球員穿起她設計的波鞋時，得知是她設計，都會很驚訝，因為她身形細細粒，而球員身形都很高大，那種反差感，令她相當滿足！

Wing坦言讀書時期學術科目並不是十分標青，唯獨Art令她找到自己的價值，

我都可以在自己有興趣的地方搵到食，又流行波鞋，很多朋友都很喜歡我設計的波鞋，令我很有成就感，好有滿足感，著得好靚又襯到衫。

設計了一系列波鞋的她，提到得意之作，她表示是「the pump day」，原因是她設計的款在外國才有得賣，而這款是for asia pacific，

所以我屋企人都可以買到，朋友屋企人都可以買到我設計的鞋。

▲ 「the pump day」是Wing得意之作。曾嘉文攝

年紀輕輕的她已經是兩女之母，成為了媽媽後，她了解到培育下一代的重要性，她希望在香港策劃波鞋設計的課程，為教育出一分力：

現在波鞋愈來愈流行，以前是沒有波鞋設計這一科，我都可以策劃波鞋設計的課程在香港，令到我覺得在教育方面都出了一分力，培養下一代。

Gordon亦跟大家分享3招波鞋保養之道：

1.要放在太陽曬不到的地方。

2.要有個鞋盒放好 。

3.最頂級的保養是用保鮮紙包住，不過色差會不同。

Gordon表示波鞋如果不穿膠水會甩，出街會即刻甩底，如果真是甩底就被迫要用4-500蚊維修，他建議，「如果真的著出街，就要買些專業保養工具，一著完出街就要用消毒濕紙巾抹，攝了石仔記得用牙籤除掉。」

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記者:陳麗薇