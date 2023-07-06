【人生難關】妹妹為胞兄借百萬無力償還欲自殺　律師：不要用生命來還債

▲ 台灣一名38歲女子被迫幫哥哥借錢而欠下巨款300多萬台幣，無力償還欲自殺了決。

家家有本難唸的經。台灣一名中年女子因被迫幫哥哥借錢而欠下巨款300多萬台幣（約近1百萬港元)，現她和家人每月需為「走佬」的哥哥償還十幾萬台幣（約3萬到5萬港元)的貸款，適逢家中生意不景及父母年紀漸老，女事主認為前路茫茫，心灰意冷下更萌生自殺念頭，於是去信呂秋遠律師詢問意見，

你覺得我的人生還有救嗎？

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呂秋遠律師為台灣知名的律師，也是一名助理教授及作家。日常不少大眾遇有法律﹑人生的疑難，也會去信呂律師求助，其後會被刊登出在呂律師的個人專頁平台上。

事件中的女事主自稱年38歲，沒有樓房﹑每月薪金貼近3萬台幣（約近7500港元)。她在來信開首已表明「最近覺得很絕望」，她透露當初礙於媽媽的要求下，而幫哥哥借錢。雖然他信誓旦旦會準時還錢，但最後還是選擇了「走佬」。

由於未能償還貸款，所以當時家人抵押的房子也被沒收了，女事主現在和爸媽租屋住，而租金則是女事主承擔的。此外，她和媽媽每個月仍需要償還十幾萬台幣的欠債。

女事主感到壓力空前的巨大，因為她知悉家中最近的生意不佳，生怕媽媽會向她借錢還款；此外，爸媽年紀老邁，憂心將來還款的重擔可能全額落在自己身上。看似沒有希望的前路，女事主痛苦的表示，

我真的不知道怎麼生活下去。

她更坦言，曾經有想過自殺一了百了，希望下輩子「重新黎過」，可是她卻不捨遺下養了5年的貓。

對於女事主的遭遇，呂律師直言幫家人借錢是一個錯誤，所以現在還錢，算是為當初的決定而負責。但是，對於女事主想以自殺去解決一切，呂律師堅決的反對，

欠錢這種事，最慘就是還不起，沒有拿生命來還這種事。

呂律師更提出了10個建議，給女事主長遠地解決當前困境：

1. 找房子，租個小套房，搬家。

2. 不要再跟他們有任何非必要的聯繫，他們是毒藥，已經中毒一次，別繼續吃。

3. 跟銀行協商還款金額，跟他們說，如果不同意，你會讓他們強制執行，到時候他們可能拿不到任何錢。

4. 往後，別再被親情綁架，別再借任何人、任何錢，畢竟一人哭，好過一路哭。

5. 想辦法開源，能多還點、多賺點，就努力看看。做不到，就優先照顧自己。

6. 這世上，除了生死，都是小傷，不值得拿生命來換。

7. 生命永遠都有出路，沒有什麼砍掉這種事。

8. 還不起錢的人最大，你又沒不動產，幹嘛擔心他們強制執行？

9. 好好過生活，別活在別人的嘴巴裡。

10. 想不透的時候，想想你們家的貓主子，皇上還等著你服侍他（牠）呢！

本文獲呂秋遠個人專頁平台授權。

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責任編輯︰王明芳