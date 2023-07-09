【TOPick診症室】港男突然腳腫肚脹　求醫證肝硬化兼肝癌壽命餘半年

▲ 港男突然腳腫肚脹，證肝硬化兼肝癌壽命餘半年。

根據2015至2016年流行病學研究，估計約7.2% 的香港人口已感染乙型肝炎病毒。由於慢性乙型肝炎早期通常沒明顯症狀，病患病情很容易便受到耽誤，至出現不適時，往往已演惡化至肝纖維化、肝硬化或肝癌，病情難再逆轉，才令乙肝又有「沉默殺手」之稱。

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早期難有病徵

腸胃肝臟科專科醫生李達榮接受TOPick訪問時表示，曾遇過一名男病人因年青時沒有驗血習慣，令他並不知道原來自己屬於乙型肝炎的帶菌者，至男子70歲時，因腳腫及肚脹問題才求醫。

豈料，李達榮為男子檢查後，才發現對方病情已十分嚴重，腹腔不但有近10公升的積水，還伴隨乙肝常見的併發症，包括肝硬化及肝衰竭。而更惱人的是，磁力共振掃描亦發現男子身上有10厘米的肝癌腫瘤，已經不能做手術切除，最後估計病人的生命只餘3至6個月。

李達榮又表示乙型肝炎屬於慢性肝炎，肝發炎有機會纖維化，時間愈長，纖維化範圍愈大，有機會致肝硬化，情況惡化，可致肝衰竭，病人亦會出現腳腫，腹水，肚脹情況，甚至黃膽。因此他建議乙肝帶菌者由20多歲至30歲左右開始，應該每3個月至半年便要驗血一次，每6個月便要照一次超聲波，看看會否有肝癌發生。

常見2大檢查

李達榮又表示其中兩種常見的肝功能檢查分別血液測試及肝超聲波檢查，前者是透過血液測試，量度肝酵素的濃度，從而知悉肝臟是否發炎；後者透過非入侵性的檢測，令病者快速掌握自己肝臟有否異常，從而儘快治療。

常見藥物

李達榮指常見治療乙肝藥物，如恩替卡韋（Entecavir）及泰諾福韋 （Tenofovir disoproxil），已經發展相當成熟，可以控制病情，雖然不能清除病毒，但可大大減少併發症的機會；新一代的泰諾福韋的副作用亦已經比以前少。

留意肝酵素

李達榮認為乙肝帶菌者應該年青時便要注意，因為大部分於年青時是沒有任何徵狀，除非他們去驗血才會知道自己肝酵素是否會偏高，以認知自己是否有慢性乙肝。他提醒女士正常的肝酵素（ALT）標準是19，男士的肝酵素則是30。一般而言，當醫生發現病者有慢性乙型肝炎，而病毒量又是偏高，均建議食藥。

▲ 腸胃肝臟科專科醫生李達榮 (黃昕桐攝)

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記者：容惠玲