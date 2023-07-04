【不老女神】張栢芝白色吊帶長裙上陣女人味十足　皮膚白滑凍齡有術【多圖】

▲ 真係keep得好好。

43歲張栢芝日前在巴黎出席品牌活動，穿上白色絲質吊帶長裙亮相，紮起長髮，身形弗爆，見她大擺不同甫士，舉手投足散發女人味。

現身巴黎引關注

事後，「張栢芝身材曲線」、「張栢芝腰臀比」等相關話題登上微博熱搜，獲不少網民大讚。

不過，在其工作室分享的片段中，有網友發現栢芝疑似在左肩胛骨位置的貼上了藥膏，紛紛留言叫她要小心保重。

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保養得宜

已為三孩之母的柏芝，相當注重養生，在飲食方面，她每天早上都會喝黑芝麻豆漿，平時喜歡喝龍眼紅棗茶。

她亦在皮膚保養上下足功夫，她過去曾分享護膚程序，指出早上通常不洗臉，因為洗臉會愈洗愈乾。她會用濕紙巾抹勻全臉，然後按次序細緻抹上乳液及護膚露，她亦曾透露，一天會敷3次面膜。

柏芝亦有定期做運動的習慣，她在綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》上，曾被批評小腿粗壯，她透過瑜珈和游泳改善小腿線條，令小腿變得修長。



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