【培訓專才】兩項藝術人才計劃7.10起接受申請　提供逾400個實習機會及項目

▲ 兩項藝術人才計劃7月10日起接受申請，提供逾400個實習機會及項目。（藝發局提供）

香港藝術發展局獲當局批出9,771萬元，推出兩項全新培育多元藝術人才的計劃，包括 「藝術人才見習配對計劃」及「新苗發展資助計劃」，在2023/24及2024/25年度提供200個新苗項目及210個實習機會，涵蓋全港專業藝術機構及藝團，全方位培育本地的藝術人才。

「新苗發展資助計劃」現正接受申請，「藝術人才見習配對計劃」現已接受藝術機構及團體報名，並將於7月10日起接受畢業生申請，詳情可瀏覽藝發局網頁。

藝發局主席霍啟剛今日（4日）與傳媒會面，指特區政府銳意培育各方面藝術人才，以配合國家「十四五」規劃下，將香港打造成為中外文化藝術交流中心。過往藝發局雖有不同的人才培育計劃，礙於資源所限，每年名額有限。

▲ 香港藝術發展局主席霍啟剛與傳媒會面，介紹藝發局兩項全新培育多 元藝術人才的計劃。（藝發局提供）

好高興得到政府的信任撥款9,771萬， 於未來兩年，以更充裕資源、更全面及廣泛覆蓋面，針對新近於本地及海外畢業生，希望能夠幫助有志於藝術界發展年青新生代入行，以培育有潛質嘅年輕藝術家及藝術人才。

「藝術人才見習配對計劃」獲得港幣 7,726 萬元的撥款。這項為期兩年的計劃每年將支持105個見習職位，為各藝術範疇培育新進藝術行政人員、表演藝術人員、製作人員以及藝術科技人才。計劃分為「藝術行政人員見習計劃」、「表演 藝術及藝術製作人員見習計劃」及「藝術科技人才駐場計劃」三大部份，前兩者見習期為18個月，每年分別提供30及55個名額，至於後者則採用12個月計劃形式，每年提供20個名額。

計劃接受獲藝發局 2023/24 年度「年度資助」、「文學平台計劃」及「優秀藝團計劃」資助的藝團、香港特別行政區政府資助的9個主要演藝團體、康樂及文化事務署現時獲場地伙伴計劃支持之團體、現時藝能發展資助計劃資助 機構及香港藝術節協會有限公司，以及其他符合資格的機構及團體外均可提出申請 「藝術行政人員見習計劃」、「表演藝術人員及藝術製作人員見習計劃」，每個符合申請資格的藝術機構/團體可就上述兩項見習計劃各申請一名見習生名額。

至於「藝術科技人才駐場計劃」將以計劃形式進行，藝發局會透過公開邀請的方式， 邀請年青藝術科技人才提出具創意的計劃，並從中揀選20個具潛力發展的構思/計劃，為他們介紹合作和聯繫的藝術家/團體、提供顧問導師、計劃費用及資助，於12個月內將建議的計劃進行實體演練。

此外，亦會提供黃竹坑藝術空間其中一個單位作為實驗性創作、展演、分享的平台。 至於全新推出的「新苗發展資助計劃」則獲得2,045萬元的撥款，為期兩年，分4期每期支持約50個計劃，每個計劃資助上限一般為9萬元。

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責任編輯：陳麗娜