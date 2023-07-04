【煽動文字】譚得志涉發表煽動文字罪成判囚提上訴　上訴庭9個月內頒布判決

▲ 譚得志早前就發表煽動文字等罪被裁定罪成判囚，今就定罪及刑期提出上訴。資料圖片

人民力量前副主席譚得志（快必）涉於2020上半年，於不同地方擺街站叫喊口號，經審訊後被裁定7項發表煽動文字等罪成，早前被判監40個月，為回歸後首涉煽動文字罪判刑案件，譚就7項煽動文字罪定罪及刑期，今（4日）向上訴庭提出上訴。上訴方指本案不應在區域法院審理，若涉《港區國安法》應循公訴罪行作檢控，質疑條例非依法規定而違憲。律政司一方則指根據《港區國安法》是可循公訴程序進行。上訴庭聽取陣詞後，押後9個月內頒布判決。

上訴人譚得志(50歲)，早前於區域法院經審訊後，被裁定7項發表煽動文字、1項公眾地方作出擾亂秩序行為、1項煽惑他人參與未經批准集結、1項舉行未經批准公眾遊行及1項拒絕遵從或故意忽略遵從獲授權人員作出的命令共11項控罪罪名成立，共被判監40個月，另罰款5,000元。

控罪指，譚得志於2020年1月17日至7月19日，分別在大埔海濱公園露天劇場、銅鑼灣崇光百貨、牛頭角下邨廣場外、銅鑼灣東角道與記利佐治街交界、旺角西洋菜南街及亞皆老街一帶、黃大仙站A出口外、觀塘站A1出口外與裕民坊一帶及藍田啟田商場外，干犯以上控罪。譚今就7項發表煽動文字定罪及刑期提出上訴。

上訴一方指出，本案不應在區域法院審理，裁判官將案件轉介往區院時，上訴人曾提出反對惟被拒。上訴一方指，煽動意圖罪行應由高等法院處理，即使本案根據《港區國安法》起訴，根據第41條，危害國家安全犯罪案件應循公訴程序進行，應由陪審團審訊，質疑區域法院沒有司法管轄權。

上訴一方又指，本案控罪根據《刑事罪行條例》第9及10條起訴，屬成文法。上訴一方則認為控罪應屬普通法，控方須證明上訴人具煽動意圖，以及涉及煽動暴力情節。上訴方續指控罪不合憲，限制言論自由，不符依法規定原則。

就事實裁決方面，上訴一方指原審法官未有就涉案口號作詳細分析，控辯雙方均傳召專家就涉案口號作解讀，上訴一方指該口號不獨只有單一意思，不同人士於不同處境下亦得出不同意思，因此並非如專家所指只有港獨意思。

律政司一方回應指，煽動罪屬成文法罪行，控方毋須證明意圖。根據《港區國安法》第41條，危害國家安全犯罪案件應循公訴程序進行，律政司強調須視乎情況而作出考慮，並非絕對須循公訴程序進行。

律政司一方續指，上訴一方質疑本案控罪不合乎比例，因控方毋須證明涉及意圖煽動暴力。律政司指出，煽動罪不只包括暴力元素，亦包括如網絡攻擊等。律政司強調，原審法官於裁決時，就合憲性議題及涉案煽動文字已作詳細分析，因此認為原審法官就定罪方面並沒有犯錯。

至於刑期方面，上訴一方認為判刑過重，就首項控罪以2年為判刑起點亦過高。律政司一方指，其中1項控罪涉及上訴人於大埔煽動中學生參與非法集結，認為屬加刑因素。

上訴庭聽取雙方陳詞後，押後判決，表示將於9個月內頒布書面判決。

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記者：林育慧