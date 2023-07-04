【入禀索償】康橋前院長張健華被指性侵女院友　事主母親供稱非首次發生

▲ 答辯人張健華。資料圖片

私營殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華，涉於2014年性侵智障女院友被控，因女事主未能出庭作供而獲撤控。事主母親早前入禀區域法院向張等索償逾134萬，案件今（4日）續審。事主母親供稱，同類事件並非首次發生，張亦曾在士多房非禮事主，只是沒有證據；母親於庭上反問張知否事件對家人造成多大困擾，並罵張「你呢個害人蟲」。

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原告由女事主母親代為入禀；答辯人為張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司。張沒有律師代表，據了解，原告要求答辯人賠償逾134萬元。

原告方於庭上播放2014年8月10日康橋之家的閉路電視片段，當中顯示張曾與女事主單獨進入辦公室約3分鐘。庭上另播放案發時院友所拍攝的片段，張承認為片中男子，但爭議拍攝時間。

女事主母親於康橋一方盤問下供稱，從院友所拍攝的片段中，隱約看到有男子在辦公室磨砂門後上身向前傾，似乎對前方的人有所動作，該男子最終更有扣上褲頭的動作。

母親續指，事主在案發當日變得難哄，其後有院友向她展示以上片段，該院友稱「張健華係咸濕佬，俾糖你個女食」，翌日母親與事主到警署報案。

康橋一方引述法醫報告指，事主案發後處女膜完好，而女警問及事主有否遭被告以下體入侵時，並未能回答。母親供稱，事主屬智障人士，並不能回答如此複雜的問題。

康橋一方又指出，事主曾稱張於男職員洗手間展示下體。母親突然情緒激動，並稱同類事件並非首次發生，張亦曾在士多房非禮事主，只是沒有證據，母哽咽稱「我做呀媽真係好⋯⋯我幫唔到個女」。

張盤問時問及母親為何將事主留於院舍內，母親哽咽稱，由於事主是智障人士，自己為了照顧她而忽略了另外2名女兒，加上要工作，故只能將事主安置於院舍，「搞到咁大件事」。母親又指，因未能找到合適院舍，故未有在事主於2014年5月首度被侵犯時轉院，「都搵唔啱院舍，之後就出咗事」。

張問及何謂「出事」，母親情緒激地指，「你性侵咗佢囉，你唔知呀？」。張再引述法醫報告指出事主仍是處女，法官提醒張，原告案情有數個不同版本，事主是否處女與性侵是兩回事。

張指出，事發前約兩周母親曾探訪事主，當時事主曾發脾氣，並將碗具掉出窗外。母親同意說法，稱當時事主要求回家，但被她拒絕。當時母親對事主稱，父親已經離世，自己又需要上班，兩個胞妹亦要上學，無法帶事主回家。

張又問及為何案發當晚沒有帶事主回家，母親供稱，當時沒有主見，需與親友商討後才接回事主。母親供稱，對於未有即時與事主報警感到後悔，並形容自己無能，反問張知否事件對家人造成多大困擾，並罵張「你呢個害人蟲」。

張問及母親知否事主曾於事發前自殺，母親斥責張「作故仔」，又指事主事發前能書寫家人名字，但事後有自殘行為，以及大小便失禁。

聆訊明（5日）續。

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記者：梁錦麟