【靈戲逼人】龔嘉欣向電話咆哮盡顯呆萌　張振朗《反黑路人甲》後再騷搞笑功力

張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、吳子冲等參演的TVB新劇《靈戲逼人》，在昨晚（7月3日）推出，首集便進入戲肉，女鬼雲柳芳（龔嘉欣飾）因丁一駿Ivan（張振朗飾）的一滴血從被困的衣箱中獲得釋放。

「與世隔絕」近30年的柳芳對新科技大感好奇，其中一幕柳芳模仿Ivan以語音向手提電話發指令時，由於不懂要按著錄音掣而連環吃白果，其間柳芳以為自己未夠大聲、更張大嘴巴向電話咆哮，相當搞笑；嘉欣演繹該幕時的疑惑呆萌樣亦相當討喜。

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嘉欣佻皮樣可愛爆燈

昨晚《靈戲逼人》重點是嘉欣與振朗的「喜感大爆發」，繼《反黑路人甲》後，振朗在《靈戲》再展搞笑功力，尤其當得悉柳芳並非清潔姐姐而是女鬼時嚇至放聲尖叫、跳上梳化典床典蓆之餘，強裝鎮定及萬念俱灰的表情均演繹得爆笑又到位。

嚇至束手無策的Ivan，還Google了十字架、蒜頭及聖經等圖片企圖驅鬼，可惜一律無效，柳芳更佻皮露出可愛挑機樣。

除兩位演員喜劇功力，劇組的安排亦別具喜劇節奏，例如柳芳經常會在Ivan意想不到的地方「神出鬼沒」，偶爾「超近鏡」現身之餘，又會不自覺「半空飄浮」等。

貼地女鬼愛變裝

嘉欣飾演的女鬼還相當貼地，除了擅於打理家頭細務，更能隨意變裝。今晚（7月4日）一集，貪靚的柳芳會先後換上多套青春感爆燈的casual wear，為了突顯喜感，嘉欣更會先後以短髮及爆炸頭Look上陣，並展現嫌棄表情。

雖然角色「又古又今」，但嘉欣全程拿捏得宜，不論做手或神情均甚有懷舊Feel；談到劇中大戲做手，嘉欣透露主要靠睇片自學：「好彩現場有老師指導，所以拍攝方面都應該係夠用嘅。當然要做到真係上台（表演粵曲），相信就需要好多好多年時間先可以做得專業。」

為角色自學彈琴

而在劇中演音樂人的振朗，則要應付不少彈琴場口，有些手部close up亦是振朗親身上陣。

對此，振朗笑言很開心終有機會接觸鋼琴：「我本身係完全唔識嘅，今次主要係透過網上學啲最簡單嘅技巧，我就揀咗一首自己最鍾意嘅歌去學。」

談到不少場口要與「空氣做戲」，振朗笑言最大難度是忍笑：「同平時好唔同，得自己一個演時會有啲kick kick地。」

他更回憶稱：「有一次roll緊機嘉欣冇啦啦掂到我，我即刻話你唔可以掂我，否則我哋會瘋狂爆笑。」

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