【手袋投資】最新二手升值名牌排行榜　第1位有價有市Hermès三甲不入

▲ 二金手名牌排行榜出爐，大家下次買手袋時，不妨留意二手市場概況。

二手名牌近年不再是忌諱，反而成為永續時尚。在二手市場上，你以為Hermès、CHANEL升值潛力最高、轉售速度最快?其實未必。貴為最有公信力之一的名牌時裝轉售平台Vestiaire collective ，最近公佈2023數據報告，當中列出年度10大二手名牌排行榜。要令愛馬仕忠粉失望的是Hermès竟然不敵Gucci Prada，5甲不入。即睇排行榜結果到底花落誰家!

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著名法國二手奢侈品買賣平台Vestiaire Collective，每年都會發表年度數據報告，當中包括時尚走勢、名牌保值度、熱門品牌推介等。於「Discover our 2023 Impact Report」中，網站整合過去一年眾多品牌及產品銷售量、讚好數據及瀏覽量等數據，並公布10大二手設計師品牌及奢侈品品牌排行榜。

10大二手設計師品牌排行榜，結果如下:

品牌 名次 Salvatore Ferragamo 10 Stella McCartney 9 Maison Margiela 8 ZADIG & VOLTAIRE 7 Vivienne Westwood 6 ISABEL MARANT 5 Acne Studios 4 Alexander McQueen 3 JACQUEMUS 2 MONCLER 1

10大二手奢侈品品牌排行榜

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第10位 CELINE

Phoebe Philo年代已深受萬千少女追捧，現時由 Hedi Slimane 接手後，更多出一份奢華混搭街頭的簡約俐落美學。加上Blackpink的Lisa擔任品牌大使，業績大翻倍，二手市場佔一席位。

第9位 FENDI

Peekaboo、Baguette、Mon Tresor手袋都是品牌搶手貨，經典百搭且歷久不衰、不易撞袋之餘，亦可突顯個人品味。近年復古風盛起，令不少中古店、二手名牌店大量入手Fendi手袋，可見二手市場需求十分大。

第8位 BALENCIAGA

▲ LE CAGOLE手袋。(圖片來源: BALENCIAGA官網)

Lyst 在2021年第三季度報告曾指出，Balenciaga擊敗DIOR及Gucci，成為全球最熱門的品牌。近年Balenciaga重返高訂系列，又和時尚名人如Kim Kardashian 、Justin Bieber和Anna Wintour等合作，知名度大大提高。紅極一時的機車包、Shopping Tote Bag、沙漏包等自推出以來深受歡迎，成為時尚「IT BAG」王者當之無愧。

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第7位SAINT LAURENT

▲ BLACKPINK 的ROSÉ成為品牌大使。(圖片來源: IG@roses_are_rosie)

Y2K風潮再度掀起，腋下包近年成為時尚界大熱。YSL擁有多款集實用、經典及高貴於一身的腋下包，自然榜上有名。The Real Real 2022年度報告之中，Le 5 à 7復古腋下包成為5大「Must-Have」手袋款式及FASTEST SELLER。再加上有BLACKPINK ROSÉ出任品牌大使，詢問度、產品銷售量立即飆升。

第6位 HERMÈS

眾所周知，貴為手袋、皮革工藝的皇帝Hermès，最保值、最值得投資。手袋價格本身高昂，再加上配貨制度令人心力交瘁。不單止「BKC」經典手袋一袋難求，Mini Evelyne、Mini Lindy及Picotin等手袋更是「爭崩頭」。即使在二手市場，同樣出現供不應求，而且仍穩企高價，難以入手。

第5位 DIOR

近年Dior 發力，不但推出一系列復古金飾、高雅銀灰飾物「搶錢」，更找來全球品牌大使BLACKPINK JISOO、秀智及姜諧潾 Haerin等大力宣傳實用又大方優雅的手袋款如: Book Tote、Saddle Bag、Lady Dior等。在2022年間更多次低調加價，一手市場地位貼近Chanel之餘，二手市場保值力亦同樣驚人。

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第4位 PRADA

在歐美二手手袋網站Rebag 2022年年度報告，「Clair」分析系統指出PRADA平均二手價高達57%，成為升值率之冠。另外，亦蟬聯兩季LYST全球最受歡迎品牌排行榜首位。加上近年廢包、腋下包熱潮，令Re-Edition、Nylon Bag及HOBO Bag成為最人氣款手袋，估計PRADA狂熱有增無減，下年可以殺入3甲。

第3位 LOUIS VUITTON

▲ Nano Speedy。(圖片來源: LOUIS VUITTON官網)

全球數據分析公司Kantar BrandZ上年公布「全球最有價值品牌排行榜2022」，LV成為首個打入頭10位的時裝品牌，可以說是保值的信心保證。經典手袋如: Speedy、Neverfull、Multi Pochette Accessories等，實用性高又百搭長青，比起HERMÈS 及Chanel 更易入手，CP值極高。

第2位 GUCCI

曾於The RealReal 2022年二手市場年度報告中，力壓LV及Chanel登上排行榜榜首之位，足以證明極具實力。近年時尚圈吹起Y2K、復古風，加上找來人氣品牌大使加持，如:《創造安娜》Julia Garner、肖戰、Hanni 等，當中Gucci Blondie、Jackie 1961及 Horsebit 1955 手袋，大受Gen Z千禧世代歡迎。

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第1位 CHANEL

▲ 「人間香奈兒」的Blackpink Jennie 為品牌代言人。(圖片來源: jennierubyjane@Instagram)

即使一年加價幾次，仍有大量支持者搶購，穩坐排行榜榜首完全不意外。堪稱最保值系列的Classic Flap、2.55、Boy Chanel等，款式長青、歷久不衰。有指，一手市場需要「配貨」購買，難怪二手市場穩守高價仍有價有市。

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責任編緝：張懿慧