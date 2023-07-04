【全球暖化】本港2021年溫室氣體排放總量按年升4%　當局料與疫情平穩用電需求增有關

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環境及生態局今日（4日）公布，本港2021年的溫室氣體排放總量為3,470萬公噸二氧化碳當量，按年上升4%，而主要原因是概念新冠病毒疫情較為平穩，帶動本地經濟活動恢復和用電需求回升，加上3月、5月及9月均錄得破紀錄的高溫，該年發電量也按年上升約4%。

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環境及生態局表示， 發電仍是本地溫室氣體的主要排放源，佔整體排放量的62.7%，其他主要排放源為運輸界別及廢物處理，分別佔，佔18.7%及8.4%。

局方又指，2021年人口較2020年下降約為1%，惟人均溫室氣體排放量約為4.7公噸，按年升5%。不過，與2014年排放峰值時約為6.1公噸相比，已減約23%。另外，2021年的碳強度為每港元本地生產總值0.012千克二氧化碳當量，按年下降約2%。



局方稱，初步數據顯示去年的溫室氣體排放總量較2021年有所回落，與2020年的排放總量相若，將在收集所有相關數據並完成分析後，於明年公布。

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記者：黃小冰