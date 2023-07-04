【食用安全】超市買西蘭花放雪櫃3日爬出活蛇　男子急忙捉蛇：非常可怕

▲ 英國一名男子超市買西蘭花，放家中雪櫃3日後竟爬出活蛇。

買菜居然附送蛇？英國一名男子日前在超市內買西蘭花，回家後把西蘭花放雪櫃3日，取出來正想準備烹調時，一條活蛇竟然在西蘭花中爬出來。男子嚇得立即致電家人求救，最後和家人合力，成功把活蛇捉回盒內，並返回超市與職員理論。

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綜合外媒報道，英國伯明翰63歲男子Neville Linton今年6月在一間ALDI超市分店內買了一袋西蘭花，返家後便把西蘭花放入雪櫃。

3日後，Neville把西蘭花取出，當他拆開包裝，準備烹調時，竟在菜莖內發現一隻黃黑色條狀不明物體，其體積比毛蟲更大。Neville於是即時致電給57歲的妹妹求救。

兩兄妹其後合力把蛇捉至浴缸中，再把牠放入鋼盆，駕車拿回超市與職員理論，而職員亦當場大吃一驚。

Neville表示，妹妹起初告訴他，這是一條蛇時，他仍然不太相信，但當他見到蛇開始蠕動時，他就開始退縮：

非常可怕…幸好我沒有把西蘭花放在廚房裡，否則牠就會在屋內到處走。

與Neville同住的41歲兒子本身是一位殘疾人士。兒子表示，這條蛇其後被送至動物園安置，經專家鑑定後，確認這是一條年幼、無毒的「梯蛇」（Ladder snake）。這個品種的蛇雖然本身無毒，但當牠受到威脅時，就會變得具攻擊性，可能會咬人。

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目前Neville已獲得賠償，但他卻不滿賠償金額，認為無法彌補他們一家承受的風險。而ALDI超市發言人則稱，過去從未接獲類似投訴，正就本次事件進行調查，同時向受影響的家庭道歉。

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責任編輯：羅嘉欣