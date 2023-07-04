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【魯班節】香港建造商會在今年7月首辦魯班節　盼年輕人加深了解投身建造業

社會 18:22 2023/07/04

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香港建造商會在今年7月首辦魯班節　盼年輕人加深了解投身建造業。（資料圖片）

香港建造商會在今年7月舉辦首屆魯班節，除了在魯班先師廟放置巨型魯班鎖祝願藝術裝置、及設置創意花圃，亦將舉行一系列活動，以加強大眾對業界的認知，並鼓勵年輕人投身建造行業一展所長。

每年農曆六月十三日的魯班先師誕，是三行（泛指木工、打石和泥水行業）工人的傳統盛大節日。香港建造商會今年7月舉行首屆魯班節，在西環的魯班先師廟前院進行魯班鎖祝愿藝術裝置及創意花圃展覽。逾7呎半的魯班鎖祝願藝術裝置，由香港建造學院細木工藝科課程畢業生、曾在青年魯班選舉獲獎的木工工藝師胡善姮設計。至於廟前的創意花圃展覽，則由8歲畫家歐俊希、及近20名市民攜手創作。大眾可於今日起至本月25日到魯班先師廟欣賞展覽，地點位於堅尼地城卑路乍街李寶龍路青蓮台15號。

首屆魯班節也包括工作坊及導賞團，其中在7月8日及16日舉行「魯班節工作坊 x 導賞團」，參加者可參觀具有近140年歷史的魯班先師廟，導賞團導師會帶領參加者分析其獨特建築風格、風水布局，廟內外壁畫、彩釉瓦頂、陶塑、泥塑、脊飾、石刻及書法等極具歷史價值的古蹟文物。

在工作坊的部份，導師則會講解雲梯、木刨、曲尺和墨斗等相傳由魯班發明的工具，並解構魯班鎖的設計、玩法及應用。

首屆魯班節也包括香港魯班廣悅堂舉辦的2023青年魯班選舉，相關選舉分為工程管理組別、建築工藝組別和中學生組別，經過面試和工藝比賽，得獎結果稍後於網上公布。而在7月30日、即魯班先師寶誕當日，也會舉行青年魯班選舉頒獎典禮。

此外，首屆魯班節主辦方也會與逾50間社福機構合作，為18區獨居長者、失業及低收入人士、行動不便人士、少數族裔、劏房戶及露宿者等，免費派發近5000個魯班飯及500個福袋。

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記者：解青羽

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