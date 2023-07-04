【STEAM教育】唐乃勤書院辦視覺藝術展　用AR呈現作品展現藝術與科技的糅合

▲ 保良局唐乃勤初中書院辦視覺藝術展，用AR呈現作品展現藝術與科技的糅合。

用iPad鏡頭掃一掃AR擴增實境藝術作品，畫中的人物剪影在蹦跳做運動、音樂符號從五線譜起舞、氣泡源源不絕從試管走出來、不同大樓從智慧城市扭計骰展伸、各國建築物在時光隧道中旋轉，初中學生的畫作竟然可與現代科技結合，並且充滿着這樣的創意和互動性。

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保良局唐乃勤初中書院(唐中)創立於1997年，於2006年與保良局莊啟程預科書院結為一條龍津貼中學。為慶祝銀禧校慶，唐中舉行一連串校慶活動，與學生、家長及社會人士分享多年來的教育成果。

重點活動之一是銀禧校慶視覺藝術展，於今年4月28日至5月2日在賽馬會創意藝術中心L0藝廊成功舉行，並獲得參觀人士一致好評。近年STEAM成為教育大趨勢，唐中早於2011年已規劃科技科學教育藍圖，除訂下智能家居及智慧城市、機械人及人工智能、生物科技三大科技範疇，作為學校科技科學教育的基本支柱外，學校更大力提倡科技與藝術結合。

於是次展覽，唐中同學運用所學，於疫情期間創作數碼藝術作品，將科技成為分享藝術概念的媒介，學生發揮創意，將「STEM」重新演譯，透過「S」、「T」、「E」、「M」四個展區，為大家帶來非傳統的視覺藝術展，帶領大家參與一場獨特的校園之旅。

「S」代表「Space」，透過3D立體畫作，帶領參觀人士進入唐中校園，窺探特色校園設施；「T」代表「Time」，三位校長先後帶領唐中發展，透過由回憶記錄拼砌而成的「時光隧道」，回味不同階段的唐中好時光。回味過去，迎接未來，一系列的鏡射立體裝置創作，透過平面及鏡面柱體的不同角度去看看同學眼中唐中的未來！

「E」代表「Electronic」，於互動投影展區，透過與電子數碼畫作互動,連結及體驗唐中充滿活力的科技科學教育；「M」代表「Metropolis」，AR擴增實境藝術作品讓參觀人士輕鬆穿梭現實與虛擬，享受唐中多姿多彩的校園學習活動，如同未來的都會宇宙充滿各樣豐富生活的元素。

展覽吸引不少教育界同工、家長、學生及藝術愛好者。參觀人士讚揚展覽糅合藝術與現代科技，是劃時代、有別於傳統的學生作品展，表示嘆為觀止。

參觀人士非常欣賞同學的創意和藝術表達能力，參觀時細味展品的設計心思，當中AR擴增實境藝術作品更讓參觀人士驚艷，對於利用iPad與作品互動，穿梭現實與虛擬，感覺新穎，表現雀躍，紛紛拍照留念。展覽亦吸引友校視藝老師到場取經觀摩，希望日後融入在自己的教學之中。

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責任編輯︰王明芳