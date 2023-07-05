【聯校展覽】信義會聯校視覺藝術展   11間中小學用作品連繫市民走近藝術

▲ 第22屆基督教香港信義會聯校視覺藝術展在中環街市舉辦。

創意是學習最不能取代的東西，辦學團體基督教香港信義會於7月3日至8日在中環街市一樓活動場地舉行第22屆基督教香港信義會聯校視覺藝術展，展示過百件學生畫作及雕塑作品，十分壯觀。華懋集團、市區重建局及中環街市作為是次展覽的場地夥伴，與基督教香港信義會齊心推動本地創意發展，支持培育藝術人才。

基督教香港信義會作為辦學團體，為了加強屬校之間的聯繫，學校教育部每年協助幼稚園及中小學舉辦教師日、視覺藝術展和傑出學生選舉等聯校活動，其中視藝展更已舉辦到第22屆，參展的11所中小學分別來自信義中學、元朗信義中學、心誠中學、宏信書院、啟信學校、紅磡信義學校、信愛學校、馬鞍山信義學校、葵盛信義學校、禾輋信義學校及深信學校。

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首次走出社區向公眾展覽

是次展覽由基督教香港信義會學校教育部部長、一眾聯校活動籌委拉開序幕，並藉著活動嘉許得獎學生，讓他們繼續努力創作更多作品。負責今次展覽的籌委會主席麥沃華校長(心誠中學)表示，聯校視藝展是信義會中、小學的一大盛事，各校同學可藉此互相交流及切磋，近年更樂見同學將藝術融入創意科技及日常生活中，能夠與時代接軌，從而提高生活素養。

副主席蕭偉樂校長(禾輋信義學校)希望公眾藉此更認識同學優秀的作品，也讓藝術走出社區，走進社會。另一位副主席王雲珠校長(啟信學校)則笑言，屬會的學生展示視藝潛能，更凝聚屬校老師間互相合作，發揮屬會信義一家，互相效力的團隊精神，十分可貴。

透過視覺藝術發掘學生潛能

學校教育部部長劉偉海表示，今次聯校展覽是首次走出校園、走出社區會堂，首次走入中心地帶，除了展示學校在視覺藝術上的教育成果，以及為屬校的師生提供互相學習的機會外，更希望推動公眾認識學生的藝術作品。籌委會老師之一鄧日帶老師表示認同，她指展覽能讓藝術工作者互相刺激對方，讓作品連繫市民，讓他們感受到藝術在生命的份量。

劉部長指，現時很多家長只聚焦於學術成績，但教育要考慮到學生的身心平衡發展，

屬會的每間學校都鼓勵學生在學術外有均衡的發展，透過視覺藝術、音樂等課程，挖掘學生的長處，讓學生在兼顧讀書考試外發展自己的長處，相信自己『真係得』！

作品多元化呈現體現辦學理念

視覺藝術科是基督教香港信義會中小學的核心課程，小學會以單元主題或課題方式，老師在課堂上透過不同的視覺媒介，讓學生接觸不同的文化藝術，引發學生對視藝科的學習興趣及創意，從而發展學生的個性及視藝潛能；中學則透過藝術教育幫助學生發展創作力及批判性思考能力，透過探究多元文化藝術，加強對文化及跨文化的了解，培養對學生藝術的終生興趣。

基督教香港信義會聯校視藝展現時是隔年舉辦，劉部長指每屆的展覽對於學生意義重大，

學生要從零開始構思每個藝術作品，再在老師的指導下發揮創意，將想象及創意逐步實踐，在兼顧學業的同時再進行創作，過程絕不容易，感激老師及家長支持。

華懋集團總經理（中環街市）鍾詠婷女士也到臨現場，讚嘆中小學生的創作意念，以及多元化的呈現特色，水準十分高。她特別欣賞當中以結合AR技術的紙雕作品，以視覺與聽覺呈現意念，讓人更感受到基督教香港信義會的辦學理念，十分難得。

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讓公眾從作品了解年青人的心

擔任開幕禮主禮嘉賓本地藝術家楊秀卓先生，是心誠中學的榮休老師。楊老師曾舉辦多屆的聯校視藝展，他驚嘆今次視藝展的作品，無論中學或小學都比往屆優秀，也感受到學生從生活而來的創作。

楊秀卓老師表示，讓藝術被看見（Let art be visible）讓更多的藝術及心靈交流得以實現，加上展覽在中環街市舉行，令公眾有更多機會在工餘或午膳時間到來欣賞作品，這樣的展覽更讓市民感受到年青人創作的心思，也是更具體地去鼓勵創作。

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記者：鄺嫻