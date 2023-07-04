【校長專欄】子女放暑假家長安排密集興趣班　專家教3大條件編時間表

▲ 家長趁子女放暑假安排密集興趣班，專家教3大條件編時間表。

一個炎熱的中午，在屋苑汽車及校巴等候處，兩個年輕媽媽正在等待接孩子放學。以下是她們的對話︰ 「謝天謝地，阿仔派了成績表，可以升小四啦！但整個暑假又不知怎樣打發他的時間？我替他報了游水班、夏令營，還有暑期補習班，真的不想他整天呆在家裏對著部遊戲機……」

另一位媽媽說︰「我替兒子報了一個海外遊學團，既可以學英文，又可以訓練他的自理能力；第一個團出發時間比學校放暑假早了兩天，但價錢比第二團平了十分一，我索性替阿仔告假，暑假前學校都沒有什麼做啦……」說著說著，校巴到了，兩位媽媽便終止了對話，準備接孩子了。

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小朋友放暑假，作為父母的，雖然可以放下教導他們學科溫習的擔子，但如何安排適當的暑期活期也真是費煞思量。父母都希望子女過一個充實的暑假，但自己工作忙碌，不可以抽更多時間陪伴他們，於是便會好像上述的兩位母親一樣把孩子暑假的日程編排得滿滿的，甚或未清楚孩子的自理自律能力是否適合獨自參加遊學團，就替他們報讀，結果可能適得其反。

很多學校及文獻都有教父母如何安排孩子的暑假，其中台灣一位兒童職能治療師亦曾撰文提到讓孩子的暑假玩得高興、學得充實，可以把握三個基礎條件︰首先是休息及課程比例是1比1；其次是讓孩子在暑假多做運動；最後切記為孩子選擇課程時要有多角度思維，不單只是想補足他成績或能力上面的不足，更重要的是讓小孩子從課程中找到樂趣，從而激發他們的求知慾。

我個人認為和子女坦誠溝通，嘗試從孩子的角度思考及給予他們空間是編排暑期活動的先決條件，千萬不要怕小朋友閒了下來便會搗蛋。父母都疼愛子女，也想把最好的給予他們，但是我們所想的是否就是孩子真正的需要呢？因此無論在進行任何規劃前，必須了解孩子的內心世界，讓他們能自發地去和父母一起動手動腦去計劃，那麼整個暑期便過得更有意義了。

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