【升學出路】自資學士及副學位特殊收生學額急升2倍至15%　教育局：鼓勵多元收生

▲ 教育局今日（4日）公布於2023/24學年起，放寬副學位和學士學位課程「特殊收生學額」。（資料圖片）

教育局今日（4日）公布，2023/24學年起放寬自資院校副學位和學士學位課程「特殊收生學額」，以鼓勵院校多元收生，取錄文憑試（DSE）成績未達最低入學要求或同等學歷的申請人，本地課程及非本地課程收生上限，分別增至15%及10%，增幅達2倍及1倍。學術及職業資歷評審局將密切留意落實情況，確保課程質素符合評審標準。局方同時宣布更新《副學士學位及高級文憑課程的新修訂通用指標》，更明確反映兩類課程分別作為升學及職專教育支柱的定位，將於2024/25學年生效。

教育局表示，經評審局評審的副學位和學士學位課程基於「特別考慮因素」收生限額獲准上調，本地課程將由課程收生人數上限5%，上調至15%，以及由院校收生總數3%升至10%，升幅達2倍；非本地課程則由課程收生人數5%，增加1倍至10%。

教育局解釋，上調限額目的為鼓勵院校錄取「更多元化背景」學生，包括於非學術範疇取得成就的學生，為他們提供進階機會。

教育局亦已完成檢討並更新《通用指標》，作為開辦副學士學位和高級文憑課程的指引，更明確反映兩類課程各自的定位，令社會對兩者有更清晰和實際的期望。新指標列明高級文憑資歷性質較為專門，為職業專才教育的支柱，讓畢業生具備穩固基礎及專業知識和技能，可即時投身輔助專業工作或升讀專業學位課程。高級文憑課程應充分認可相關學習和工作經驗，例如給予中學應用學習科目的成績額外分數；院校應更具包容性，允許在職和有經驗的申請人，透過「過往資歷認可」機制及學分累積和轉移安排而獲得錄取；應運用職場學習和專題研習等，讓學生熟悉真實環境；以及委聘相關行業、專業和行業團體參與課程的設計、授課及成績評核工作。

副學士學位資歷則多屬通識性質，其主要功能是為有能力及有志升學的副學士學位畢業生，提供升讀一般學位課程合適機會。新指標要求提供副學士學位的院校，須公布更多有關升學路徑具體資料，以便有意報讀的學生作出明智抉擇；院校須追蹤副學士學位畢業生升讀學士學位課程的情況；以及在評審及覆審過程中，須核實其課程擬定升學路徑，並就目標和實際升學成效之間的「任何差異」作出解釋。

選委界立法會議員、民建聯教育事務發言人郭玲麗表示，歡迎政府上調特殊收生學額，相信措施能提供更多晉升階梯，讓青年有更多升學空間，又指以往副學士學位與高級文憑在架構和課程出現不少重疊，故樂見教育局更新指引，加強高級文憑的職專定位。

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責任編輯：馮琪雅