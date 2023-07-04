【別叫我〝賭神〞】周潤發密集宣傳下受感染　發哥中Covid：呢兩日唔舒服

發哥周潤發為宣傳新戲《別叫我〝賭神〞》，整個6月來回多地出席活動，在香港謝票更曾不坐車選擇一整日內徒步跑往多間戲院。此外，一有空檔就到戲院見影迷。

現年68歲的發哥雖然體力不錯，可是宣傳行程密集，令習慣早睡早起的他被感染，今日確診Covid。

發哥遺憾地告知影迷需要休息，表示：「原本應承今個星期繼續跑戲院同大家見面、分享、selfie！但呢兩日覺得唔舒服，並於今日 (7月4日) 確診Covid，所以暫時未能同觀眾見面；等身體好番，我會重出戲院，同大家見面！祝各位身體健康！保重！」

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被片中父子情感動

另外，《別我叫〝賭神〞》上映以來好評如潮，《毒舌大狀》導演吳煒倫深受戲中發哥和柯煒林的父子情所感動，認為是發哥難得一見的深情之作。

Error成員吳保錡認為電影喚起了自己當初跑步的原因，希望香港所有跑步愛好者也去看這部電影；另一成員郭嘉駿 (193) 也大讚電影好看，起初以為是笑片，他看到尾段感動位差點落淚。

▲ 《別叫我〝賭神〞》

同時，曾俊華認為電影有笑有淚，是一齣有人情味、好感人的電影；岑建勳叫大家不要被片名嚇倒，這是一套回歸港產片之作，值得欣賞。

至於身絫人母的林芊妤 (Coffee)，更奉勸大家帶多幾包紙巾入場，因為她感動得哭了好久。

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