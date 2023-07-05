【長輩湊孫】嫲嫲管教太嚴厲惹孫兒討厭　2招大翻身教出聽話乖孫

▲ 長老湊孫的方式會大大影響孩子成長。（《寶寶大過天》劇照）

她是非常能幹的職業女性，退休後仍然忙於公益事務。但有一項任務是她視為最重要的，那是協助兒子和媳婦照顧一對孫兒。

這天趁着空檔時間，嫲嫲到超市入貨。「我個孫仔最鍾意食芒果，孫女就鍾意食士多啤梨，佢哋一個鍾意食肉、一個喜歡吃菜；一個鍾意畫畫，另一個就喜歡運動……」嫲嫲如數家珍般道出一對七、八歲孫兒的個別喜好，十分細心。

晚飯時間，嫲嫲仍在廚房忙於打點，爺爺和孫仔孫女開始用膳，這位爺爺鬼馬幽默：「嗱，你哋真係唔食吖嘛？咁我幫你哋食埋㗎喇！」他說罷，果然將孫兒們碟裏的滷水鮑魚吃個清光，孫兒們傳來一陣陣鬧笑聲。

晚飯中場，嫲嫲才匆匆坐下來，看她旋即臉如鐵板般發飆：「嗱，你兩個好快啲食，唔准玩！再唔聽話，我就拿走啲芒果同埋士多啤梨，你哋無得食！」氣氛立即急轉直下，飯桌上鴉雀無聲。那兩個小孩緊抿着嘴，雙眼發直，當孩子心裏不服氣時，臉上都會呈現這個表情。

後來，我靜靜地問嫲嫲：「剛才你幹嘛咁惡？」她氣沖沖地說：「我要教好佢哋囉，個仔同媳婦唔教，咪我嚟教囉！」

我苦口婆心地告訴她：「孩子是一定要教的，但要先讓他們喜歡你、愛你，你的說話才會有分量，不然他們只會當你唱歌。剛才你可以溫柔地說，快啲乖乖吃完飯就有芒果、士多啤梨食嘞！須知道，食飯不是一項工作，而是一家人開心聚首的時間呢！」

我再鄭重地問她：「你想孫兒們長大後，只記得嫲嫲是個惡人嗎？」

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嫲嫲果然有將我的忠告細心思量：「若你想教好孫兒，首先係要讓佢哋愛你、喜歡你，咁你嘅說話就自然有分量嘞！」

嫲嫲一臉委屈的問：「咁點樣可以令孫仔孫女鍾意我呢？」原來，嫲嫲經常目睹一對孫兒跟爸媽鬧彆扭說：「吓？又要去嫲嫲嗰度？我哋唔想去呀！」可以想像嫲嫲是多麼的不是味兒。

我告訴她，首先是要撇掉鐵板的一張臉。「係咩？乜我個樣咁嚴肅嘅咩？」當事人大多不知道自己的臉皺成一團時是多麼的可怕呀！嫲嫲誤解了，還以為要孩子聽話就要裝出一副威嚴相，誰料這只會令孩子討厭你呢！

「嫲嫲，湊孫咁開心嘅事，你應該笑多啲呀！」嫲嫲笑時露出一口白牙，可愛極了。「係嘞！就係呢個慈祥嘅笑容嘞，孫仔孫女要見多啲！」

跟孫兒們的說話方式也需要調校，嫲嫲習慣了開腔就吼：「唔准玩！」「唔准笑！」「唔准睇電視！」「唔准打機！」「唔准乜……唔准物！」

嫲嫲不服氣：「咁唔通乜都准許啦喎，咪即係放縱佢哋囉？」其實，可以將負面指令改為正面鼓勵的語句。

「嗱，電視睇多十分鐘我哋就做功課嘞！」「你哋快啲做完功課，我哋一齊睇YouTube囉！」「你哋乖乖食完飯，我哋食雪糕！」有時甚至毋須長篇大論，以肯定但溫柔的聲調說：「專心啲！」「食啲菜啦！」「兩兄妹要相親相愛㗎！」

兩星期後，嫲嫲跑來興奮的說：「我真係有笑多咗㗎，今日孫仔孫女離開時，竟然主動走嚟攬實我，仲話多謝嫲嫲喎……」

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「嫲嫲可親嗎？」、「可親的嫲嫲」。

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