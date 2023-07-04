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【夏日優惠】戶戶送推暑假夏日套裝　派對美食+護膚套裝送飲品水泡

休閒消費 18:55 2023/07/04

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熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

戶戶送推暑假夏日套裝，有派對美食、零食套裝及護膚套裝等，凡購買更贈送飲品水泡。

夏日炎炎，又是時候享受陽光與海灘，去海邊嘆美食！戶戶送與屈臣氏、L'Azur Gourmet法式超市及寶達食品超市攜手合作，帶來多款夏日套裝，讓大家享受陽光與海灘及美食的同時，不忘保護肌膚。

其中寶達食品超市推出4款戶戶送獨家美食套餐，售價約$499至$874，搜羅世界各地的新鮮食材，如韓國醬油蟹、阿根廷紅蝦刺身、日式蒲燒巨無霸大鰻魚扒等，讓大家嘆盡各式美食。

此外，L'Azur Gourmet法式超市亦提供3款精美套餐，售價由$140至$190，包括多款滋味小食和飲品，如曲奇、薯片和各種美酒，當中更包括無添加的低脂薯片和酥脆零食，適合追求健康飲食的人。

烈日當空切記要小心呵護肌膚，屈臣氏出售多款美容及護膚產品，套裝售價由$55.9至$116.9不等。當中有夏日必備的水感防曬液，保護皮膚免受紫外線傷害，更採用輕盈配方，能迅速被皮膚吸收。進行戶外活動少不了帶備驅蚊貼，避免蚊叮蟲咬。另外，套裝亦包含散汗爽身淨味劑，在炎熱的天氣中幫助身體保持清爽。

凡即日起至7月31日於戶戶送訂購以上套餐，即可獲得戶戶送限定迷你飲品水泡，可以在海上或沙灘上，一邊享受陽光，一邊嘆冰涼飲品。

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

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責任編輯︰林綺玲

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