【工業意外】將軍澳海水化淡廠男工人暈到缸底　送院搶救不治

▲ 將軍澳海水化淡廠 (官網截圖）

將軍澳海水化淡廠發生工業意外，今晚（4日）約六6時許，一名工人被發現暈倒在工地一個10米深的水缸底部，現場消息指水缸當時沒有儲水。消防員及救護人員趕至，將其救起送院，最終搶救後不治。工業傷亡權益會表示，死者遺下太太及2名兒子，最年幼只有數個月大。勞工處表示，已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

現場是正在施工的將軍澳海水化淡廠，一名工人今午在工作期間突然暈倒，倒臥於一個約10米深的水缸底部，由於其他工人無法進入缸底施救，報警後，消防員將事主救起，當時已經昏迷，即時送往將軍澳醫院搶救，可惜最終不治。

工業傷亡權益會表示，對意外表示十分難過，職員已抵醫院協助家屬。死者遺下太太和2名兒子，其中幼子只有數個月大。工會指，未知意外是否與通風不足有關，要求水務處及勞工處徹查意外意外原因，各承建商做好善後工作，協助家人渡過難關。

勞工處表示，正調查今日傍晚在將軍澳發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

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