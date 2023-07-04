【地區文化】6.5公里九龍城主題步行徑竣工　串連區內歷史文化設施

▲ 九龍城主題步行徑全長超過6.5公里，是全港首條地區性具5個不同特色路段的步行徑。

「躍變．龍城」九龍城主題步行徑的工程正式竣工，今日舉行揭幕禮。由香港聖公會福利協會獲「市區更新基金」撥款，設計及營運全長超過6.5公里、首條地區性具5個不同特色路段的九龍城主題步行徑。發展局局長甯漢豪表示，政府亦已開展工程，將土瓜灣污水廠臨海位置改建成海濱長廊，連接海心公園的擴建部份，預計今年內落成。

九龍城主題步行徑的北面從九龍城寨城公園起，至南面紅磡聖母堂，串連九龍城、土瓜灣及紅磡區內現有及已規劃的主要歷史文化建築和設施。

經過5年時間，整條九龍城主題步行徑的硬件工程正式竣工。五大路段分別為「寨城憶古‧管與不管」、「大宋遺址‧文史探索」、「社區藝術‧牛與十三」、「海心留痕‧漫步海濱」及「廟堂之旅‧我信我在」。當中集合寨城歷史、文史古蹟、藝術文化、現代風貌及廟堂文化，既連結區內的主要歷史建築和設施，承傳區內珍貴歷史兼重新演繹人與社區的故事。

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路段簡介︰

路段一「寨城憶古．管與不管」：由九龍樂善堂起，途經九龍寨城公園、侯王古廟至賈炳達道，這路段主要展示與九龍寨城的歷史，包括清朝政府在香港殖民地時代於九龍城一帶駐軍及建立領事處，以及清朝滅亡後有關位置變為無政府接管的「三不管」地帶和其後出現的獨特居民社區。

路段二「大宋遺址．文史探索」：由賈炳達道起，途經侯王道、香港聖公會聖三一座堂、宋王臺花園至宋王皇臺道，這路段旨在展示九龍城區與本港歷史的密切關係，突顯有關宋朝官方鹽場、南宋末二帝駐驛九龍城的事蹟，並本港飛行歷史，以讓遊客了解本區過往在香港歷、以至是航空交通發展中所擔當的重要角色。

路段三「社區藝術．牛與十三」：由宋皇臺道起，途經木廠街、十三街、牛棚藝術村、煤氣廠至九龍城渡輪碼頭，這路段以牛棚作為路段的主要亮點並以其歷史及藝術元素作主題。因應牛棚的歷史及現時用途，有關路段將以「牛」、「藝術」等突顯路段主題。

路段四「海心留痕．漫步海濱」：由新碼頭街起，途經海心公園、崇安街至庇利街，這路段以土瓜灣海濱為主題，藉以展示海濱一帶過往的風貌，如海岸線的變化，以及讓遊客能了解海濱過往和現在的社會功能，包括區內水上交通發展歷史等。

路段五「廟堂之旅．我信我在」：由海心公園起，途經北帝古廟、觀音廟、寶石戲院、福德古廟、香港聖公會聖匠堂至聖母堂。路段展示了民間信仰特色，也反映了當時市民的精神生活需要，北帝、觀音、福德、基督、聖母各有所托。

發展局局長甯漢豪昨與一眾嘉賓參觀步行徑路段四的景雲街海濱設施。她表示，希望這類步行徑項目推廣及傳承至其他地區，市民及遊客可到步行徑體驗歷史文化與科技及創意交融的成果。同場舉行「躍變龍城．傳承邁步」展覽，展示步行徑建成的過程以及有關區內的歷史及故事。

今年7月，步行徑將參與香港書展，推廣自家製作的社區繪本系列。而7月下旬及10月下旬，將參與由香港建築師學會雙年展基金會主辦的海外巡迴建築展覽，將步行徑特色及香港故事帶到吉隆坡及南京。

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責任編輯：吳雋妍