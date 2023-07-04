【填海計劃】馬料水擬填海60公頃發展創科　優化環評條例後首項目

▲ 政府擬在馬料水分階段填海約60公頃，發展創科用途。（資料圖片）

政府在前年《施政報告》宣布重啟馬料水填海計劃，建議填海所得的新增土地主要用於創科發展。負責項目的土拓署向環保署提交環評研究概要，擬在馬料水分階段填海約60公頃，毗鄰中大、科學園及沙田污水處理廠，預計約2029年起逐步完成。

署方指填海工程可能會影響吐露港水域一帶的珊瑚群落和彭福公園鷺鳥林，並鄰近汀角、企嶺下和海下灣紅樹林的具特殊科學價值地點。當局擬採用非浚挖式填海方法，並評估施工影響。

土拓署2015年展開馬料水填海工程的可行性研究，經過早年土地大辯論後，當局在「香港2030+」報告提出，在馬料水填海及沙田污水處理廠搬遷至岩洞後騰出的土地，作中期至長期土地供應。到2021年施政報告重啟馬料水填海計劃，有別於原先建議住宅用途，建議填海的新增土地和搬遷沙田污水處理騰出的土地， 將用作創新及科技發展，以強化東部知識及科技走廊。

土拓署在提交的環評研究概要指出，馬料水填海覆蓋約60公頃海域，西側是中文大學現有沿岸，西北面和南側分別為科學園和沙田污水處理廠。填海主要海事工程包括鋪設沙層、建造海堤，及前緣海堤進行海底填土工程，及緊急海底排水口改道進行浚挖工作等。

鄰近水質敏感受體包括吐露港一帶的紅樹林、珊瑚群落，海下灣海岸公園、鹽田仔、老虎笏和榕樹凹的魚類養殖區，吐露港東北海域的商業漁業育苗場等。文件指，雖然吐露港的捕魚作業數目屬偏低至中等，但會研究對漁業造成的潛在影響。另外附近有彭福公園鷺鳥林/夜棲地點的鷺鳥。署方指，會採用非浚挖式填海，並限制工程於特定範圍/季節進行、避免進行撞擊式打樁，減低對生態影響。

雖然填海區半徑的500米範圍內，沒有獨特資源的景觀，但現有海景怡人視覺景象會有損失。工程期間，鄰近創新斗室、中大學生宿舍、錦泰苑、曉峰灣畔、嵐岸等，或受空氣和噪音影響。

環保署發言人表示，有關的工程項目是優化《環評條例》程序的相關條例修訂生效後，環保署首個接獲申請環評研究概要的項目。 據了解，土拓署已提前進行工程項目環評的前期準備工作，當中包括生態基線調查，並會善用中央環境數據庫進行環評研究，以提升運作效率。透過上述優化建議，預計整個馬料水填海項目的法定環評程序的所需時間，可望縮減至約在18個月內完成。

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責任編輯：吳雋妍