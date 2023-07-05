【東張西望】天台因僭建致漏水變恐怖危樓　業主：門口個天花就快跌落嚟【有片】

▲ 《東張西望》

《東張西望》不時報導小業主、屋邨住戶遇上的問題，節目在昨晚（7月4日）業主馮小姐的申訴，她指五年前購入葵涌名德大樓8樓頂層一個單位，當時該單位已分成三間劏房，屋內斷斷續續出現漏水問題。

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單位內「生菇」

主持陳瑞菱到訪該單位，她指一到現場已看到四處鋪滿膠墊，揭開後，天花的石灰和水就如「倒水」一樣，天花更出現大面積石屎剝落，令房間只是剩下橫樑作支撐，牆腳更因潮濕而「生菇」，十分恐怖。另外，其中一間房的假天花更完全地倒塌，完全不合適居住。

▲ 單位內「生菇」。（影片截圖）

找出滲水源頭

在4月初，馮小姐發現天台供應食水的水管嚴重破損，只是貼有膠紙，令食水漏至整個天台。她拍下天台的情況，並告知收取管理費的馮先生，指樓下住戶出現滲水問題、走廊已滴水。

節目找來樓宇滲水檢測專家賴先生到現場進行檢查，他指天台3條公用的供水喉也有滲漏的情況，更有一條的情況相當嚴重，令整個天台也是水。

賴先生指天台本應沒有任何設施，並指大廈有相當大的僭建物，「因為僭建物有機會有負重，樓板設計上沒有足夠的承托去預計有大型的僭建物，所以周邊的石屎有嚴重開裂的情況，並會向下延伸，我也相信這個原因會導致天台的防水層破損，令天台無論是供水喉漏水，或者大雨，天台的防水層破損就會導致嚴重的慘水問題。」

賴先生更指該僭建物的簷篷是用上一級致癌物石棉瓦來製造，政府是全面禁止使用的。而陳瑞菱發現僭建物內明顯是有人居住，皆因僭建物外掛有不少的衣物。

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馮小姐單位有「漏電」風險

賴先生建議大廈的供水喉、防水層需全面更換，才可以令滲水問題全面解決。如問題不作改善，情況會更為嚴重，又會影響更多住戶。他指天台供水喉、天台防水層也是屬於公用部份，責任也在業主立案法團、管理公司身上。

至於馮小姐單位的牆身濕度已達99.9%，有機會令電線短路，更有漏電、火警的風險，又指大廈有倒塌的風險。而7樓單位也受滲水問題影響，住戶指發現假天花內有水，更要用上水桶。

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管理公司一味靠「拖」

馮小姐已多次聯絡管理公司，但管理公司是採用「拖字訣」，馮小姐問到是由誰人去處理這一些問題，她說：「門口個天花就快跌落嚟，跌親人點算啊？係唔係要我報警？咁嚴重，啲水漏足幾個月，都無人理嘅。」

賴先生指可以「浪費食水」為由向水務署投訴，水務署會向大廈的代理註冊用戶發出維修食水通知書。他指業主也可以考慮向屋宇署投訴天台有僭建物，被要求清拆。業主也可以要求業主立案法團清拆僭建物，然後再重做防水層。

屋宇署早已對僭建物派清拆令

不過，大廈業主沒有業主立案法團的聯絡電話，只是靠管理公司馮先生代為溝通。馮先生指已把情況告知法團，還欠報價。至於防水層問題，因業權而不可有所行動。屋宇署在數年前已對僭建物派清拆令，但現時依然未有作任何清拆。

在聯絡馮先生過後，就有人在供水喉加上金屬圈，以暫時阻止漏水，並在8樓的天花裝上橫樑，可惜也是不治本的方法。

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