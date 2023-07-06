【微電子新天】電子工程學生未畢業 企業招攬不斷 不愁無Offer

港府近年大力推動微電子業發展，不少晶片設計公司在香港冒起，香港科技大學綜合系統與設計學部主任崔志英教授形容，幾乎每個星期都有公司向學生招手「搶人才」。由他指導的博士生王曉夢，尚未畢業，已獲多家公司主動招攬入職，從未擔心行業的前景和就業問題。



微電子成策略產業



科技主導世界，晶片成為所有經濟產物必不可缺的重要元素。近年中國亦不再依賴由外國研發和進口的晶片，進一步追求自主製造。身兼科大電子及計算機工程學系教授崔志英指，中港兩地政府近年對微電子的資源投放大增，甚至視微電子為一個策略性行業。

他解釋，微電子涵蓋設計、製造、封裝、測試等不同工種，香港相對在晶片設計上較為優勝。晶片可應用的範疇廣泛，佔據不同市場板塊，可應用在消費類、資訊科技、通訊、物聯網及醫療等領域。他留意到近年本港有很多從事晶片設計的初創冒起，港府亦有加強研究和支援微電子產業，令整個行業發展充滿機遇。

▲ 香港科技大學綜合系統與設計學部主任崔志英教授 (左) 形容不少地方視微電子為一個策略行業，留意到近年本港很多晶片設計公司冒起。香港科技大學博士生王曉夢 (右) 專門研究集成電路設計，並在智能晶片與系統研發中心參與研究工作。

企業向大學招微電子人才



最明顯的是，現在差不多每個星期都有微電子公司向大學招手，希望聘請微電子相關學系的畢業生。而整體行業的薪金水平，近年亦有明顯上升。有內地企業聘請具備碩士學歷的工程師，年薪有近40萬至50萬人民幣，即平均每月有近4萬人民幣。

他認為，目前行業遇到最大的挑戰是人才難求，尤其是一些具備創新想法的新力軍。同時要將大學研究成果真正落地、真正產業化，變成一個具影響力的產業，亦需要業界配合，努力銜接起來。但如何做到產業化，卻有待大學和企業共同推動。

正因如此，他出任副總監的智能晶片與系統研發中心（AI Chip Centre for Emerging Smart Systems, ACCESS），在2020年進駐科學園，由科大領軍、與其他本地及海外頂尖大學一同推動研發和產業應用。研發中心主要研究人工智能（AI）和晶片的改良和應用，因為AI需求的運算能力，正正是由晶片運算出來，改良特定的晶片，就可提升AI的效能。他們將AI安置在感應器內，測試不同技術應用，推動科研同時也發掘市場潛力，期望把科研成果商品化。



由設計到拿上手 別具滿足感



研發中心內正正有他的門生王曉夢。本科修讀電子工程的她，在2018年來港，升讀科大博士學位課程，專門研究集成電路設計，並在研發中心參與研究工作。她現時主要負責晶片設計，由構思晶片功能、電路設計、送往工廠生產、最後測試晶片是否達標，親歷由零開始到製作完成，最後將成品拿上手，這一切都令她感到強烈的滿足感。

王曉夢喜歡技術型學科，認為可實際應用到日常生活，提升解決問題的思考能力。就像很多人遇到電腦故障時，需要尋求外援協助，但她卻會思考和拆解電腦外殼入面的原理，自己電腦自己救。巾幗不讓鬚眉，微電子的世界不再是男士的專利。



博士學歷 百萬年薪不是夢



她選擇來香港發展，除了科大在微電子方面的科研人員及研究均具世界級水平，亦因喜歡香港國際化的教育環境，盼可開闊視野。她從自身經歷，覺得微電子這一行不難找工作，在學時，平均每月大約有1-4間公司主動招攬她及她的同學入職。據她了解，擁有碩士學歷，在港工作的年薪約有港幣50萬到70萬元，擁有博士學歷，年薪更可達80萬到110萬元。

由近日大熱的AI程序Chat GPT生成論文，到基於深度學習的AI製圖工具，她認為微電子業的發展前景秀麗，因為愈來愈多新功能，反映數據處理和運算能力愈來愈複雜，也即是需要微電子的硬件配合，實現更高效的處理，未來發展的趨勢不會停止，需要的人才只會愈來愈多。



微電子入行攻略



問：收生人數有沒有明顯變化？

崔志英：以前一年約有40至50名學生，但這兩三年多了很多學生，現在每年大概會收70至80名學生。學生要進行不同項目，明白整個設計流程和技術。

問：有多少學生畢業後，能夠投入微電子相關的行業？

崔志英：近年相對多了，應該有近八成人畢業後從事相關行業，包括在香港或海外地方發展。

問：入行可以進入哪些範疇的工作？

崔志英：其實有很多，一些產品設計、測試、封裝、支援性質，甚至是市場推廣都會有。

問：如何準備入行，提升自己的競爭力？

崔志英：第一，一定要對這個行業感興趣；第二，高科技不斷發展，這個行業很多知識轉變得很快，所以要願意不斷進修，即是說出來工作之後，都要持續學習，這是其中一個很重要的態度。

問：微電子行業的公司選擇多嗎？有何出路？

崔志英：以前修讀集成電路，畢業後可能只有幾間公司或大型機構聘請，但現在多了很多本地公司、初創，海外也有很多大型企業提供職位空缺。如果想前往外國和內地發展，也有不少選擇。

問：香港有何優勢發展微電子？

崔志英：香港始終能夠吸引海外人才，多間大學也名列世界百大，本地大學具備培養人才的能力，仍然有優勢。



元朗創新園微電子中心明年啟用



香港政府在《香港創新科技發展藍圖》提及冀引入「半導體晶片」產業，支持微電子企業在港發展，香港科技園公司在元朗創新園的微電子中心預計在2024年啓用，相信可進一步助力半導體企業在港設科研基地及生產線，推動香港發展微電子產業，並帶來更多就業機會。

▲ 崔志英教授在智能晶片與系統研發中心進行研究。

▲ 智能晶片與系統研發中心將AI安置在感應器內，測試不同技術應用，並發掘市場潛力，助科研成果商品化。

(特約)