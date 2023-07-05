【九霄驚魂】男子飛倫敦突情緒失控　機上大鬧欲開機艙門幸得2男乘客成功制止

▲ 男子飛倫敦突情緒失控，機上大鬧欲開機艙門幸得2男乘客成功制止。

繼早前韓國航空公司先後有乘客於強開機門後，愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）近日亦發生類似驚險事故。一名據報是職業拳擊手的27歲英國男乘客，突然於乘坐飛往倫敦的航班上情緒失控，並大吵大鬧，期間更一度飛奔飛機門位置，意欲開門，幸得機上2名英勇乘客及時制止，才未有肇禍，而相關影片亦隨即於網上瘋傳。

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據外媒報道，事發於6月30日，該名鬧事的27歲英國男乘客正乘坐一架準備從克羅埃西亞扎達爾機場（Zadar Airport）飛往英國倫敦的航班上。惟正當飛機準備起飛時，他卻突然離開座位，並走向機上行人通道位置開始鬧事。

由網上流傳的影片可見，滿面怒氣的男子離開座位後，便開始對著其他乘客大罵，並摘去臉上的太陽眼鏡。儘管有機組人員曾嘗試安撫其情緒，但卻未能成功。期間，他更突然越過一名空姐，意欲衝向飛機艙門位置，又一邊喊著「開門！開門！」眼見情況逐漸失控，有2名男乘客隨即挺身而出，制止男子失控行為，兩人合力之下最終成功將男子推倒，並壓倒地上。此外，有網民亦上載後續影片，只見男子由警員帶走，雙腳無力地被拖出機場跑道。而對於涉事男子的身份，有媒體稱他是一名職業拳擊手，但當局至今尚未證實。

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有網民補充，這架航班大部分機上乘客均專程來克羅埃西亞參加由6月25日至29日在帕島（Pag island）海灘舉行的電子音樂節Hideout Festival，音樂節結束後，他們才乘坐這航班準備返回英國。當地媒體又稱，這名英國男性遊客在被送醫院時拒捕，而且一度對警察進行人身攻擊，還企圖在警車與醫院裡自殘，目前因涉及襲擊而遭拘留，並已於7月1日出庭接受法官審訊，但全案仍在調查中。

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責任編輯：羅嘉欣