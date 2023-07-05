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【公屋被收】加國探子女返港後被沒收公屋 88歲婆婆喊盲雙眼：對我好殘忍

親子 10:49 2023/07/05

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婆婆表示房署對她很殘忍！

一名88歲的婆婆，全部子女已經移民加拿大，她在2019年3月往加國探望子女，遇上疫情爆發封關，後來在當地因受傷入院，未能及時回港，到開關時返港公屋單位被沒收，被安排到中轉屋居住，加上疫情間丈夫及母親都先後離世，剩下陳婆婆孤身一人，傷心的她哭盲了雙眼。

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公屋被濫用問題嚴重，但房署處理手法有時欠缺彈性。《HOY TV》節目「一線搜查」日前報道一名88歲婆婆居於梨木樹一個公屋單位數十年，疫情前她往加拿大探子女及參加孫女婚禮，期間不慎跌斷腰骨入院，受病情與疫情所困而無法回港，被房署指濫用公屋，返港後或將被迫遷至屯門中轉屋。她慨嘆自己居於梨木樹多年，對屯門人生路不熟，對房署安排甚為不滿。

疫情間，媽媽及丈夫都先後離世。

醫生力阻回港保公屋

陳婆婆滯留加拿大期間，房署多次發信要求她搬離單位，估計是判斷她長期不在港而佔用公屋單位問題。陳婆婆指，自己於加拿大留院期間病情不算理想，必須依靠輪椅出入，就連醫生都極不建議她回港「保公屋」，

醫生唔肯畀我出院，問我：『你要間屋定係要條命？』

陳婆婆為了力保公屋，要求女兒簽名出院，日後一旦遭遇不測亦與院方無關。據陳婆婆護照所見，她在2019年3月入境英國，其後乘搭列車前往法國，但就未見入境加拿大紀錄。從加拿大醫院文件可見她在2022年7月29日出院；她本人則聲稱於9月返港，但就無法找到確實離港日子。

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喊盲雙眼

疫情前，陳婆婆與丈夫及母親於梨木樹公屋單位同住，惜二人不幸在疫情期間離世，剩下陳婆婆孤身一人。單位內放有不少雜物，陳婆婆就指當中大部分是兩位親人遺物，當中滿載回憶難以狠心丟棄。

點解我隻眼盲得咁快？就係呢幾個月喊得多。

陳婆婆透露房署有意將她調遷至屯門中轉房屋，她直言自己在梨木樹居住數十年，對單位及附近環境早有感情，再加上自身健康狀況已不宜搬屋，對房署安排甚為不滿，

我又唔係欠租，有乜理由要我去中轉房屋？我都無去過屯門，佢（房署）對我真係好殘忍！

社署指已安排社工跟進

節目就事件向房署查詢，獲回覆指房署指一般而言，署方會為有搬遷困難的租戶提供協助，並視乎情況聯絡社署或其他社福機構。針對陳婆婆個案，房署指署方有職員一直與她聯絡，提供適當協助並盡快將單位重新分配給真正有需要人士。房署又指，陳婆婆曾簽名同意調遷，對此陳婆婆則表示沒有簽過任何文件，事件陷入羅生門。

對於否認曾於文件上簽名，以及拒絕入住屯門寶田邨中轉房屋，節目向社署查詢後未獲正面回覆，僅表示曾接房署轉介個案，已安排社工跟進及了解。對於面臨「迫遷」，陳婆婆慨嘆未想過要為一個容身之所而面對種種困難，直言未敢將情況告知子女。

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責任編輯︰王明芳

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