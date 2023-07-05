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【母殺女嬰】涉天橋拋兩周女嬰落地亡　42歲母認殺嬰判感化兩年

社會 10:28 2023/07/05

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42歲女秘書稱擔心未能照顧女兒而經常失眠，於青龍頭一條天橋將約兩周大的女兒拋下，女兒不治。（資料圖片）

42歲女秘書稱擔心未能照顧女兒而經常失眠，曾向丈夫透露想自殺或殺死女嬰，最終於青龍頭一條天橋將約兩周大的女兒拋下，女兒不治。涉案女秘書早前於高等法院承認1項殺嬰罪，今（5日）被判2年感化令。

被告梁嘉儀（現時42歲，報稱任職秘書），承認於2022年3月4日在荃灣青山公路的行人天橋，因故意作為，將嬰兒從天橋拋下，導致她不足12個月大的嬰兒死亡。

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案情指，被告於案發當日清晨5時許將女嬰抱出所住，帶到至深井的1條行人天橋上，並將女嬰抱出欄杆外，由離地7.5米高的天橋擲下，被告立即檢查女嬰及報警。救護員到場後發現女嬰仍呼吸，將女嬰送往瑪嘉烈醫院搶救，同日早上證實死亡，驗屍後發現女嬰死於頭部受傷。

被告被捕後於警誡下稱，因擔心未能照顧女嬰而經常失眠。案發前1天被告曾向丈夫表示打算自殺或殺死女嬰，丈夫則勸她放鬆。

被告警誡下表示，當時突然有衝動想將女兒拋出天橋，遂將女嬰伸出橋外，向她道歉後便放手。心理報告顯示，被告案發時精神狀態受分娩影響。

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記者：梁錦麟

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