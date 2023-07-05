【母殺女嬰】涉天橋拋兩周嬰亡母判感化2年　官喻關注產後抑鬱

▲ 42歲女秘書稱擔心未能照顧女兒而經常失眠，於青龍頭一條天橋將約兩周大的女兒拋下，女兒不治。（資料圖片）

42歲女秘書稱擔心未能照顧女兒而經常失眠，曾向丈夫透露想自殺或殺死女嬰，最終於青龍頭一條天橋將約兩周大的女兒拋下，女兒不治。涉案女秘書早前於高等法院承認1項殺嬰罪，今（5日）被判2年感化令。法官判刑時指，本案實屬悲劇且令人心碎，初生嬰兒誕生應該值得高興，但對某些人來說是惡夢，並寄語市民關注產後抑鬱。

被告梁嘉儀（現時42歲，報稱任職秘書），承認於2022年3月4日在荃灣青山公路的行人天橋，因故意作為，將嬰兒從天橋拋下，導致她不足12個月大的嬰兒死亡。

法官判刑時引述求情指，被告有良好社交支援，感化報告建議被告判處感化令，早前醫生亦稱被告案發時的心理狀態尚未完全回復，現時則毋須留院治療。

法官續引述求情指，被告由母親獨力撫養，成長後一直渴望組織家庭，被告在母親入住療養院後懷孕。不幸地，被告當時因疫情影響未能得到支援，亦未能探訪母親，令被告產生壓力。

法官續引述求情指，嬰兒出生時體重過輕，以致被告需經常餵奶，被告亦因不肯定如何調配份量，以致出現焦慮，被告曾向丈夫求助，但未能成功。法官引述被告家翁及外家親戚的求情信，當中均對被告有正面評價，如形容被告為人友善，尊敬長者等。

法官指，本案實屬悲劇且令人心碎，初生嬰兒誕生應該值得高興，但對某些人來說是惡夢。法官寄語市民關注產後抑鬱，當中不單止是妻子需要關注問題，丈夫亦要留意妻子的產後變化，警惕妻子有否出現抑鬱。

法官表示得悉被告打算做義務工作，希望被告可與他人分享經驗，成為他人的守護天使，遂按照報告建議，判處被告2年感化令。

案情指，被告於案發當日清晨5時許將女嬰抱出住所，到深井1條行人天橋上，並將女嬰抱出欄杆外，由離地7.5米高的天橋擲下後，被告立即檢查女嬰及報警。救護員到場後發現女嬰仍呼吸，將女嬰送往瑪嘉烈醫院搶救，同日早上證實死亡，驗屍後發現女嬰死於頭部受傷。

被告被捕後於警誡下稱，因擔心未能照顧女嬰而經常失眠。案發前1天被告曾向丈夫表示打算自殺或殺死女嬰，丈夫則勸她放鬆。

被告警誡下表示，當時突然有衝動想將女兒拋出天橋，遂將女嬰伸出橋外，向她道歉後便放手。心理報告顯示，被告案發時精神狀態受分娩影響。

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記者：梁錦麟