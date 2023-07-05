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【中華小姐】鄧佩儀回港未有歸期被「放逐」　有意轉型當歌手重現幕前？

娛樂 10:40 2023/07/05

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鄧佩儀（Gloria）於《2013年度國際中華小姐競選》勇奪冠軍，之後加入TVB默默耕耘，曾備受公司力捧的她，在2021年劇集《換命真相》中首次擔正女一，但隨即傳出她被TVB雪藏的消息，指她表現失準頻NG，開工10多日辣㷫「好好先生」張頴康，更因而鬧不和，以致TVB未為她安排新工作。

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返加拿大讀書

不過當時Gloria否認傳聞，並發文表示：「因為加拿大有私事要處理，已向公司申請放假一段時間，所以便一直沒有接劇。」

原來她向公司請假原因是返加拿大重投校園生活，在UBC（英屬哥倫比亞大學）尚德商學院，修讀工商管理學士學位，以及修讀有關電影製作的課程。

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未有歸期努力練歌

至今已經兩年還未見Gloria有歸期回港拍劇，反而在網上她除了分享在加拿大的讀書照，更不時上載練歌片段。

早前她就在網上分享練習MC的《記憶棉》，聽她唱得不錯，甚有感情，她更留言：「唱歌永遠都會是我的愛好💖Singing~ my forever #1 hobby」

她又說：「這首歌很難唱 ，下次不挑戰自己了 ，覺得還是不夠好 ，我會繼續努力的 ，MC唱到我耳朵懷孕了。」

IG圖片

當表演嘉賓

日前她又上載當表演嘉賓的短片，見她自彈自唱，又為粉絲簽名，非常享受在唱歌的舞台上，難怪網民指她似乎有意想轉行做歌手。

而且，在去年5月Gloria曾與黃凱芹在美國東岸康納賭場度假酒店舉行《愛．如詩Love Poem》演唱會，很明顯對歌唱事業十分有興趣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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