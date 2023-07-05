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【營養早餐】營養師教吃一種零食快速補充蛋白質　黃凱詩：10克南瓜子營養媲美半隻蛋

保健美顏 15:25 2023/07/05

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熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

營養師黃凱詩教路，將南瓜子加進早上的麥皮中，早餐有豐富的蛋白質，可增加飽肚感。

周末，是我安排下周晚餐食材的日子，通常，我會多買些新鮮食材，預備周一至周三晚餐吃，周四、五都習慣吃餃子烏冬等簡單食物，或柯打外賣。

這天，我買了一條馬友魚。這魚的好處是，買回來洗淨後，加點鹽和胡椒粉，放在雪櫃，一兩天後才拿出來用少許豆豉蒸，味道仍然鮮甜。我還買了豬肉碎和牛肉片，前者用來做麻婆豆腐，後者則是做窩蛋牛肉飯的好材料。

Bonnie說︰「你的晚餐計劃得真周詳！」

我說︰「經驗告知，一整天工作後，自我控制能力會下降，我怕放工時仍未能決定吃甚麼，就會走入炸雞店。」

她大笑說︰「哈哈！原來你也愛炸物！」

我說︰「我也是普通上班族！」

她說︰「我打算去買榴槤，你還有東西要買嗎？」

我說︰「幫我買南瓜子。」

她說︰「又不是新年，幹麼要買南瓜子？」

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「它含豐富蛋白質，只是10克，已達半隻雞蛋的蛋白質了，所以，我愛加進早上的麥皮中，早餐有豐富的蛋白質，可增加飽肚感，而且南瓜子還含有脂肪酸。不過，當然不能吃太多，加進食物中，可以用10克，若果當零食，連殼可以吃四份之一杯。」我續說︰「南瓜子還有豐富的鎂質和色胺酸，研究發現也有助睡眠，近日睡眠質素不太好，我打算一試。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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