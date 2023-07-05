【忽然肚瀉】經常無故腹瀉腸胃不適　營養師拆解一項防疫習慣是元兇

▲ 唔係食錯嘢，但經常無故腹瀉，營養師黃凱詩拆解元兇，原來同一項防疫習慣有關。（iStock圖片）

這些年，或許因病毒橫行，大家都四出尋找健康產品，希望可以做好防禦，擊退病魔。

周五的工作天，與Daisy首次會面，根據她的健康問卷，我知道她有服用不同健康產品的習慣，所以，我叮囑她將所有產品的標籤都記錄下來，好讓我作進一步了解。

她將手機遞給我，說︰「這些都是我慣常吃的補充品。」

我看了一遍，說道︰「看來，你攝取過多維他命C了。」

「只有一粒是維他命C，也會過多嗎？」她疑惑地問道。

「單一款還是可以的，有1,000毫克，並沒有過量。但是，其中款聲稱有助美白的，也有500毫克維他命C，還有這款『免疫高手』，當中又有500毫克維他命C的成分，即是說，你每天持續攝取約2,000毫克的上限，雖然維他命C屬水溶性，但過多也有機會出現腸胃不適的問題，如肚瀉、作嘔等。」我詳細解釋。

▲ 營養師黃凱詩表示，過多維他命C有機會出現腸胃不適的問題，如肚瀉、作嘔等。（iStock圖片）

「噢！近日流感和新冠感染在高位橫行，我還每晚飲一杯維他命C沖劑！怪不得我近日經常無故腹瀉。」她恍然大悟說道。

「長期過量攝取維他命C，還會增加腎石的風險，雖然屬較少有的例子，但也不能輕視過量的問題啊！」我提醒她。

「還要趕快告訴我的姨媽姑姐們，她們服用營養產品的分量比我的還要多呢！」她急忙說道。

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）