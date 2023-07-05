【樂極生悲】18歲男畢業旅行意外滑倒重擊頭部喪命　數小時後好友聞死訊竟休克身亡

▲ 18歲男畢業旅行意外跌倒重擊頭部喪命，數小時後好友聞死訊竟休克身亡。

近日，愛爾蘭一名18歲少年，和朋友前往希臘度假慶祝考試結束時，意外走散，更疑似因滑倒頭部撞擊岩石後喪命。未料數小時後，同行好友聽聞其死訊，因崩潰休克死亡。

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綜合外媒報道，18歲的Andrew O'Donnell和他的同學Max Wall今年剛畢業，於上周前往希臘一起參加學校組織的島上旅行。不幸的是，Andrew在1日晚上外出散步時和朋友走散，並被報失蹤。

第二天早上9點20分左右，Andrew的屍體在礁石上被發現，並有滑倒撞擊到頭部的跡象。據悉，Andrew的屍體被發現後不久，其好友Max聽聞他的死訊後，竟在島上的港口等待渡輪時崩潰昏倒，緊急送院搶救後仍宣告不治。

據報道，Andrew被報失蹤後，警方花了數小時搜尋，最終在一處懸崖下方的陡峭水道中發現其屍體。而Max原本患有心臟病史，與Andrew關係亦相當親密。目前，兩具屍體已送往屍檢，當局亦將檢查血液樣本和組織，以確定其確切死因。

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Andrew和Max今年畢業於聖邁克爾學院（St Michael's College），校長Tim Kelleher表示，Andrew是出色的美式足球員，Max也是優秀的橄欖球員，在學業上均有優秀的表現。目前學校的家長協會代表已前往該島嶼，並會提供相關的協助。

校長稱，「這是聖邁克爾學院歷史上最黑暗的一天」，並為所發生的事情感到悲痛。校方和同學們都透過擺放鮮花、降半旗為此事哀悼。而島上的居民亦為此事感到震驚，幾間酒吧也暫時停止營業，以表敬意。

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責任編輯：羅嘉欣