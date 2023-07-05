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【娛圈喜訊】婚後積極造人絕迹IG逾年半　張秀文再傳懷孕兩個月準備當媽

娛樂 11:30 2023/07/05

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熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

張秀文繼去年4月，再次傳出懷孕喜訊。

現年35歲的前港姐張秀文2021年10月被揭與「皮草太子爺」王大業的堂弟王大權（Billy）拍拖，她對此段戀情一直十分低調，戀情曝光後證實兩人已相戀一年。同年12月，二人情定終生在教堂行禮，而一手撮合這段戀情的「金牌媒人」林盛斌（Bob）上載與新人合照祝賀。

結婚逾一年半，昨日（7月4日）傳出造人成功的消息！

【娛圈喜訊】張秀文結婚近4個月疑成功造人　傳懷孕2個月怕小器未敢公布

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傳懷孕兩個月

榮升為人妻的張秀文婚後專心家庭，今年2月她出席活動時，已向傳媒透露準備好做人母，跟老公協議好計劃生兩個小孩，並指情人節到日本北海道旅行會帶備驗孕棒，其後就未有公開露面。

有報道指，張秀文原來已秘密造人成功，現已懷孕兩個月，不過因為未夠三個月怕小器，因此未對外公布喜訊。

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【娛圈喜訊】張秀文嫁金融才俊教堂行禮　金牌媒人Bob見證：又搞掂一單

校鬧鐘「造人」

張秀文兩夫婦一向很喜歡小朋友，去年農曆新年她為節目《新春開運王》擔任嘉賓時，李居明已着緊地叫她在虎年製造「虎B」，並叮囑她要在寅時（即時凌晨3點至5點）造人，有望造人成功。

據知，當時張秀文已十分興奮，更揚言會預校鬧鐘起身造人，又指與老公很想有新生命加入其家庭，希望一次過生兩個，言詞間都流露着非常恨做媽媽。而去年4月，其實曾傳出張秀文造人成功，預產期為年底的消息。

有指張秀文完全絕迹公開場合，查看其個人IG，已有逾一年半未有更新，最後一個帖文已是結婚當日教堂行禮的相片。

張秀文已逾一年半未有更新IG。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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