【迎接青春期】樂而雅X護苗基金Stand With Girls計劃　買滿指定金額送你$11萬寧禮券

▲ Laurier樂而雅與護苗基金攜手合作推出Stand With Girls計劃。(圖片由品牌提供)

Laurier樂而雅首次推出 Stand With Girls 計劃，與護苗基金攜手推出不同在校青春期教育講座，為處於青春期的女孩分享生理知識，學懂從少保護自己，短短3個月已接觸超過2,500名學生。同時亦與萬寧合作，透過捐款活動把“Stand With Girls” 精神擴散到城市的每一個角落。

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種子教育 連繫社區與學校

Stand With Girls”計劃專為小五至小六及中一至中三的本地學生而設。是次活動是進入學校，除向她們提供關於如何選擇適合自己的衛生巾的資訊及正確使用衛生巾的方法，並向她們派發禮物包，務求把正面及健康的信息傳遞給學生，同時亦教育並鼓勵學生了解及保護自己，讓學生減低生理期及青春期各種變化所帶來的不安，健康愉快地成長。

此外，為召集更多人一同Stand With Girls， Laurier亦與萬寧合作推出捐款活動，由7月7日起至8月3日，於萬寧門市購買Laurier產品滿$88，將可獲得價值港幣11元的萬寧禮券，同時Laurier則會捐出$1到護苗基金，支持本地青春期教育及保護兒童工作。

Laurier樂而雅衛生巾系列

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責任編緝：張懿慧