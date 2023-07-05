【數你條命】72歲李龍基「有心有力」仲想添丁？　談人生哲理：最緊要簡單

▲ （左起）胡美貽、李龍基、HoHo、陳若思。

有「靈魂談判師」之稱的玄學顧問Depp、將帶領J2er吳兆麟（Alan）及陳欣茵（Sonya）的J2全風水命理節目《數你條命》，今晚（7月5日）播出的第8集主題是「健康攻略」，嘉賓有李龍基、曾參與《囝囝一堂》錄影的HoHo、陳若思（Amber）以及胡美貽（Nicole）。

是集Depp繼續以「生命密碼公式」計算出來的磁場數字，包括「天醫」、「生氣」、「絕命」、「禍害」等，推算各嘉賓不同身體部位的健康情況，包括呼吸道、心臟、腸胃及頭部等，還能同時推算性格及情緒穩定度，話題更會涉及添丁與生育。

早前透露將於年底與比自己年輕36歲的女友結婚的李龍基，雖已年屆72歲但仍貫徹「有心有力」原則，談到結婚一事除了喜上眉梢，更追問Depp能否有望再度升呢做爹哋，對此Depp指根據磁場數字推算，李龍基今年確有「升官運」，到底是否真能「雙喜臨門」？

【爺孫戀】72歲李龍基豪言有心有力可滿足女友 直言36歲未婚妻高質要𥄫到好實

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李龍基：唔開心嘅嘢好快就過

除「有心有力」，李龍基還甚有幽默感，不時主動與另外3名嘉賓互動的他，除了口甜舌滑封Amber及HoHo等是貴人。

性格生鬼搗蛋，但人生閱歷豐富的基哥，談到情緒話題時，不忘發放正向思想勉勵大家，他說：「人生最緊要簡單，我睇咩都簡單，開心過一日，唔開心又過一日，咁點解要唔開心？唔開心嘅嘢好快就過，我依家係一定要開心，亦盡量令到身邊人開心。」

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