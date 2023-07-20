前程萬里｜耀中國際學校裝備學生面對疫後挑戰　IB畢業生獲劍橋清華等全球頂尖學府取錄

▲ 耀中IB文憑畢業生無懼疫後挑戰，順利升讀心儀大學。

今年，香港耀中國際學校（中學）的學生不但成功入讀心儀大學，更有70%的學生獲得了雙語文憑，突顯了學校獨特的多元文化和雙語教育方式的優勢。今屆IB文憑考試取消了與新冠疫情有關的調整，應屆考生遂成為三年來首批完成所有IB文憑考試的學生。儘管如此，各考生仍能迎難而上，積極面對挑戰，最終順利獲劍橋大學、倫敦政治及經濟學院、香港科技大學等知名院校錄取，成績令人鼓舞。

在耀中職業及升學輔導辦公室（Careers and University Guidance Office – CUGO）的一對一指導下，學生獲得全球多所知名大學的錄取通知，包括劍橋大學、倫敦大學學院及香港科技大學連同美國南加州大學和意大利博科尼大學合辦的全球工商管理學士（World Bachelor in Business）學位課程等。此外，學生亦在不同領域各展所長，除了選修美術設計課程的學生按年遞增，另有學生矢志於環境科學的發展，以共創人類美好未來為目標，希望為全球社會福祉作出貢獻。

2023年耀中畢業生部分大學錄取名單：

獲劍橋大學錄取 成就教育夢想



學生姚皓霖獲劍橋大學自然科學課程錄取，他有志投身學術研究，以成為大學教授為目標。談及備試期間的點滴，他感受甚深：「寫拓展論文時，學校給我的支持和空間是無價的，讓我可以體驗學術研究工作之餘，更能向心儀大學展示自己獨特的優勢。此外，能夠獲理想課程錄取，CUGO輔導員總可以給我所需的資訊和心理支援。每當我緊張時，他們總能安慰和平復我的心情，使我更專心應對考試。」

成功入讀大學熱門課程 在頂尖學生中脫穎而出



另一位學生陳彥棋獲美國南加州大學、香港科技大學及意大利博科尼大學合辦的全球工商管理學士課程錄取。該課程每年僅提供45個名額，並於全球招生。回顧校內的學習旅程，她說：「耀中不僅為學生提供不同機會，讓學生領導如學生會等組織，也讓我們籌組不同學會，給予空間和資源，實踐學會所提倡的理念，培育我們成為世界公民。」

與此同時，學生羅樂沂獲香港中文大學及清華大學合辦的經濟學雙學位課程錄取。該課程每年僅錄取24名本科生，提供涵蓋國際經濟、高級經濟學及金融市場分析等範疇的課程。她非常高興能夠在眾多學生中脫穎而出，並表示：「13年級上學期的功課限期將至，我們同時要提交全球多間大學申請，CUGO的出現使我兩者得以兼顧。除了每週會面跟進大學申請外，學生亦可與輔導員安排定期會面，提供建議及討論未來路向，與我們在追尋大學夢的路上結伴同行。」

香港耀中國際學校教育總監及行政校長史麥田（Martin Scott）勉勵應屆畢業生，表示：「隨著他們揭開人生新篇章，請謹記每個人的未來都充滿無限可能，要相信自己的能力，敢於嘗試新事物。因為成功往往來自突破自我，接受新挑戰，從中鍛鍊我們的毅力和適應力，才可從容應對人生順逆。最後，希望他們繼續追尋理想和發展興趣，尋找所熱愛和啟發自己的事，逐步往目標邁進，在未來大放異彩。」

(特約)