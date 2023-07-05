【腳臭困擾】30歲男嚴重腳臭腳底「全破洞」誤以為香港腳　醫生揭真實病因

▲ 30歲男嚴重腳臭，腳底「全破洞」誤以為香港腳，醫生揭真實病因。

炎炎夏日，很多人都浮現出腳臭問題。一名30歲男子有嚴重腳臭，腳底更佈滿蟲咬似的「洞」。男子以為自己患「香港腳」便自行搽藥，結果問題沒有解決，最後求醫才揭發真實病因。

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台灣皮膚科醫師陳昱璁在Facebook分享個案，表示日前有一名30歲出頭的男子前來求診。他一步入診間，空氣中就瀰漫起一種「特殊的氣味」。男子表示他有嚴重腳臭的困擾，自行搽治療香港腳的藥膏也不管用；現在已臭到「連自己都有點受不了」。

隨後，該名男患者把襪子脫掉，醫生發現，他的腳底有大範圍脫皮，「腳上多了很多洞洞，感覺很像是蟲咬的樣子」。醫生詢問患者平常是否腳汗多？患者點頭稱是，還坦白自己正任職電纜工程師，平常工作時要穿橡膠鞋，導致雙腳一整天都密不透氣，腳汗問題變本加厲。

確診「毒襪子症候群」

陳昱璁指出，患者罹患了俗稱「毒襪子症候群」的「足蹠蠹蝕症」。他解釋，患者腳底之所以佈滿洞，並不是被蟲吃出來，也不是被造成香港腳的黴菌所引起，而是由於患者常穿不透氣的鞋子，令腳底長時間處於潮濕悶熱狀態，讓一些存在於腳上的棒狀桿菌，或微小球菌繁殖，產生蛋白酶後，分解腳皮所產生的洞；嚴重腳臭成因也是如此：

細菌蛋白酶分解腳皮後，會產生「硫化物」，常見的硫化物氣味就像是自然界的硫磺、腐敗的食物、瓦斯桶洩氣的味道等等，人對硫化物的敏感性相當高，遠遠的就可以聞得到。有毒襪子症候群的人，即便連穿鞋子仍然可能臭氣熏天。

最後，醫生又教大家分辨「毒襪子症候群」和香港腳。從外觀上，毒襪子症候群的皮膚會有許多一個個的小凹洞；香港腳則是以皮膚脫屑為主要表現。成因而言，前者是細菌感染，後者是黴菌，治療方式完全不一樣，建議一定要給醫生問診後治療。

治療方式

陳昱璁表示，「毒襪子症候群」並不難治，可以用外用的抗生素藥膏治療，例如青春痘藥膏clindamycin或紅黴素眼藥erythromycin，可以抑制表皮細菌生長，避免「臭氣」產生。假使外用藥膏無效，才改成口服抗生素治療。

另外，陳昱璁還提醒日常生活中容易腳臭的人，要注意日常保養：

時常保持腳的乾爽，像是穿透氣通風的鞋子跟吸汗力強的棉襪，或是可以多帶幾雙襪子做替換

使用止汗劑、鞋蜜粉

洗完澡、運動完、下雨淋濕後，趕緊將腳底擦乾吹乾

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責任編輯：羅嘉欣