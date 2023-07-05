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【印度神童】印度神童警告近月有大災難發生　點名中國或會現1問題

健康 13:29 2023/07/05

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熱門 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

「印度神童」在6月發布的預言影片中警告將有大災難發生，但同時亦罕有地預示3大好事。

人稱「印度神童」的阿南德（Abhigya Anand）過去曾多次預言全球大事，包括在2019年預言，接下來的2020年將爆發新冠肺炎疫情，因而聲名大噪。他在今年6月發布最新預言影片，提到世界可能會發生極端天氣及自然災害，早前亦預測過今年7至8月會有「大災難」發生。他又特別點名中國，指中國很可能會與美國面對面交鋒，境外或相關暴力事件也有可能會增加。不過，他亦罕有地指出2023下半年至2024年初世界將有好事發生，主要集中在經濟、醫學，以及人工智能（AI）三方面。

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【活得健康啲】常見中式糖水熱量排行榜　營養師拆解4大邪惡陷阱

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2006年出生的阿南德於7歲便開設YouTube頻道，初期內容多為背誦經文，後來他邀請妹妹一起唱歌跳舞，可見他們的表達能力強。至2019年，他開始拍攝一系列預言影片，包括經濟、疫情、戰爭等預言多次命中而爆紅至今，現在他每次拍片開金口預言都是全球焦點，並迅速被網民瘋傳。

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責任編輯：羅嘉欣

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