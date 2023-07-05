【兩性關係】太太揭發出軌後患抑鬱症 港男内疚照顧：是感情還是同情？

▲ 婚姻中的責任與付出是建基於愛情，當愛情流走，付出彷彿變成同情。

「即使我們感情變了但仍有份情，為了責任，我會繼續照顧她。」被太太發現出軌後，他開始思考能否有平衡兩段關係的方法︰感情上轉移至第三者，但生活上仍滿足太太情感以外的需要。

「我知道她需要定期見醫生，她每次覆診，我都會提出陪她前往。我曾建議她暫停工作一段時間，承諾在經濟上支持她，希望她可以多點休息，盡快康復。」自從發現他出軌，太太情緒起伏波動，被診斷出患有抑鬱症。他會在手機日曆記下太太的覆診日期，安排時間陪她見醫生，她的其他生活需要都會盡量配合。

這些照顧她的舉動，是他口中聲稱的「責任」，還是心中不曾說出來的「自責」？

責任，是期望履行心目中的角色而去付出，帶來滿足感；自責，是因為不能履行心中的角色和期望而作出彌補，希望減少自己的內疚感。

面對丈夫的「負責任」，她內心充滿矛盾︰他的照顧是否代表他對我仍有愛和關心？抑或他早已將愛和責任分開，照顧只是想減少自責？這段感情，應該要珍惜還是心息？

「在婚姻關係中，帶着愛的付出，跟沒有愛的付出，有甚麼分別？」我問她。

「他建議我辭去工作，專心休息養病，說經濟上會照顧我。養病？哼，我的病是怎樣來的？先不論我能否相信一個在感情上欺騙自己的人；面對一個背叛自己的人，對他的倚賴應該要增加還是減少？雖然辛苦，我一定不會辭職，倚賴他所謂的『照顧』。」她沒有正面回答我的問題，但內心似乎已有答案。

她認為婚姻中的責任與付出是建基於愛情，當愛情流走，付出彷彿變成同情。出軌後，即使他有着「想她好一點」的原因，她卻早已失去了一個被愛的身份。有種痛苦，是別人把你心愛的帶走，然後對你說︰「我在意你。」

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全文刊於《晴報》，原題為出軌者口中的責任 是感情還是同情？