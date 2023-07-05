【日本核水】議員對國際原子能機構評估感失望　籲港府採取強硬反制措施

▲ 福島第一核電站。（新華社圖片）

國際原子能機構（IAEA）對福島核污水排海計劃全面評估，指計劃符合國際安全標準，對人類、環境的輻射影響微不足道；港府對計劃持反對態度，指已成立跨部門專責小組審視報告的內容，並會持續與日本跟進有關事宜，詳細即看【下一頁】。本港立法會議員批評，日方不顧多方反對，執意將核污水排放出大海，做法不負責任，污水可能影響海洋的食物鏈長達數十年，呼籲港府採取更強硬的反制措施。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席陳凱欣今（5日）在電台節目表示，對報告內容感到失望，斥責日方面對當地及國際社會批評，仍然一意孤行，計劃將核廢水夏季排出大海。她指出，核污水的有害化學元素對人類的基因有不可逆轉的破壞，同時會影響海洋中的食物鏈，而排放預料持續30年，未來本港投放食品檢測的資源及成本，每年要額外花費約1,000萬，「600萬買檢測儀器，人手、儀器保養、檢測所需的消耗品及相關費用需要380萬」。

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她認為，中國與本港作為日本海產最大出口地之二，有足夠的籌碼與日方談判，呼籲特區政府要留意鄰近地區及本港專家意見，在日方排放前就採取強硬措施。

工聯會立法會議員陸頌雄亦批評，日方在評估報告發表前，已公布排放核廢水時間，做法不負責任，質疑日方採用的過濾核廢水方法，是否長時間有效。他認為，日本排放核廢水初期，禁止日本相關地區的水產等食品進口的範圍，本港適宜從寬決定，如果證實影響極小，可考慮逐步解禁。不過，他強調，即使阻止不到日方今次排放核廢水做法，當局亦要考慮提出反制措施，讓對方付上代價。

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記者：陳麗娜